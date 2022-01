Hosszein Vafaei győzelmével ért véget a sznúker shoot out-torna Leicesterben. Az iráni játékos a döntőben a háromszoros világbajnok Mark Williamset győzte le. Vafaeinek ez az első profi pontszerző diadala.

A shoot out a sznúkersport rendhagyó tornája, mivel a rapid párharcok csak egyetlen menetből állnak. A mérkőzések tíz percig tartanak. Az első öt percben egy lökésre 15 másodperc van, a második ötben csak 10 másodperc áll a játékosok rendelkezésére. A rapid sznúkerről elmondható, hogy a gyorsaság fél siker, aki totojázik vagy hajlamos a mélázásra, az nem sok sót eszik meg. Az egyik legjobb dolog a gyors lökéses sznúkerben az, hogy a közönségnek nem kell csendben lennie a meccsek alatt. Olyan hangulatban zajlanak a játékok, mintha lelkes kocsmai közönség előtt lökdösnék a golyókat. Vicces, hogy néhány játékos még buzdítja is a közönséget, vezényli a szurkolók kórusát. Persze láttunk olyat, hogy a bulibáró sznúkeres összpontosításának kárára vált a nagy örömködés. Ahogy azonban az egyszeri juhász sem jött zavarba, amikor Mátyás király asztalánál nem kapott kanalat a leveshez, a vesztes sznúkeresek is mosolyogva távoztak. Eb, aki bánja, mondhatták volna magukban a mesebeli juhász szavait idézve.

A rapid sznúker általában rendkívüli izgalmakat tartogat játékosnak, szurkolónak egyaránt. Az idő rövidsége, az óra sürgető ketyegése a leghiggadtabb versenyzőket is próbára teszi. Nem véletlen, hogy az élvonalbeli sznúkeresektől máskor nem látható hibák sokaságának lehettünk tanúi. Ennek révén melo­drámai fordulatokban nem volt hiány. Számos mérkőzést láttunk az utolsó néhány másodpercben megfordulni, a játékkal lélekben és hangerőben is együtt élő közönség legnagyobb gyönyörűségére. A rapid sznúker sajátossága, hogy nem sokat lehet jegelni a golyókat, nem lehet biztonsági lökésekre alapozni a bizonytalan jövőt. Komikus, hogy amint olyan lökést látott a közönség, ami nem lyukra ment, máris felharsantak a kiáltások: „Úúúúúúnalmaaas!” Defenzív játékkal nem lehet nyerni a shoot out meccseken. Mivel a tökölődést is gyorsan kell csinálni, így könnyű hibázni. Nyílt sisakos játékra készteti a feleket a 10-15 másodperces lökési kényszer.

Meglepő volt, hogy iráni győztese lett a leicesteri tornának, bár Hosszein Vafaei játékát látva aligha beszélhetünk szerencsés nyertesről. Kizökkenthetetlen, precíz játékkal küzdötte végig a versenyt, ami után mosolyogva jegyezte meg, hogy Iránban jószerével azt sem tudják, mi az a sznúker.