Az új év első napjaiban avatták az új esztendő első világbajnokát, mégpedig dartsban. Ennek a sportágnak a sajátossága, hogy már az évad elején megrendezik a legrangosabb versenyt. Így azután, amikor a fináléban a skót Peter Wright kezéből kirepült az utolsó apró dárda, és a szizáltábla megfelelő, dupla értékű rubrikájába csapódott, gyakorlatilag el is indult az idei darts­idény.

A következő jelentős eseménye a Milton Keynesben rendezett Mesterek tornája (The Masters) volt, amelyet végül egy „rocksztár¨ nyert meg, és vehette át a míves serleget. Csak egy adalék ehhez a versenyhez: a tizenhatszoros világbajnok, a legendás Phil Taylor – a könyvéből is megtudható – egyik kedvenc versenye volt ez a megméretés. A sorozat eddigi győztesei szinte kivétel nélkül a sportág klasszisai voltak, akik tehát a világ­elitbe tartoztak. Most ez a tradíció megszakadt, már amennyiben a januári világranglista tizedik helyezettjét, az angol Joe Cullent – neki „Rocksztár” a beceneve –, nem számítjuk a közvetlen élmezőnyhöz. Ha eddig nem is helyeztük a legeslegjobbak közé, akkor a The Masters-győzelmét követően ezt az álláspontunkat egyértelműen revideálnunk szükséges.

Nem pusztán Cullen végső sikere miatt, hanem ahogy eljutott a döntőig, az már önmagában csoda. Ebben a sorozatban a Rocksztár túljutott az északír Daryl Gurney-n, a skót Gary Andersonon, a holland Michael van Gerwenen és a portugál José de Sousán. A darts szerelmesei, ismerői pontosan tudják, hogy ez mennyire veretes névsor. Ezután pedig a fináléban, a szintén angol Dave Chisnallt is legyőzte tizenegy-kilencre, ezzel Cullen megnyerte a profi világbajnokság utáni első kiemelt viadalt.

A rendkívül szerény és szimpatikus angol játékost az eredményhirdetés, illetve az ünneplés során el is öntötték az érzelmek. Nem csoda, hiszen sportolói pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el. A könnyeivel küszködő bajnok mellé aztán csatlakozott édesapjai is a trófea átadásakor, ami szintén nem szokványos esemény.

A nagyon emberi megnyilvánulásról az jutott eszemben, amit a klasszis, olimpiai bajnok úszó Székely Éva óta tudunk: hogy „sírni csak a győztesnek szabad”. Cullennek azonban sok ideje nem volt sírdogálni sem, hiszen tegnap este megkezdődtek a darts Premier League küzdelmei. Ez a mérkőzéssorozat választ adhat arra is, hogy a harmincharmadik évében járó Masters-nyertes valóban kinőtte-e magát vagy sikere csak kifutott eredmény volt.