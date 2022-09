Bobál Gergely a Vasas kölcsönjátékosaként Mezőkövesden folytatja labdarúgó-pályafutását. Az átigazolási hír hétfőn látott napvilágot, akkor, amikor az MLSZ Versenybizottsága döntött a félbeszakadt Karancslapujtő–FC Hatvan Magyar Kupa-mérkőzés ügyében. Az öt piros lapot hozott párharcot a pályán elért eredménnyel (0–5) hagyták jóvá, azaz onnantól a hatvaniak hivatalosan is továbbjutónak számítanak. De hogy kerül a képbe Bobál? Úgy, hogy a 26 éves támadó ikertestvére, Dávid szerezte a salgótarjániak gólját a DVSC ellen akkor, amikor Puporka Dánielt életében először kiállították. Az eset 15 évvel ezelőtt, 2007-ben történt, amikor a DVSC 4–1-re verte nógrádi vendégét az U13-as II. osztályban. Azóta egyszer sem kapott piros lapot az immár 27 esztendős kapus, pedig már 486 mérkőzés szerepel a neve mellett a digitális nyilvántartásban. A második piros cédulát a hatvaniakkal szembeni kupameccsen gyűjtötte be a karancslapujtői hálóőr, akiről nehezen lehet azt állítani, hogy nem tud korlátot szabni az érzelmeinek.

Most mégis a portásnak felmutatott kártya indította el a laplavinát a Karancsalján. A 34. percben történt kiállítást egy minutum elteltével újabb három öltözőbe parancsolás követte. Akkor már 3–0-ra vezettek a hatvaniak, így nem igazán érthető, mi váltotta ki Puporka Dánielnél azt a megnyilvánulást, amit a majd’ 70 méterrel távolabb álló sípmester egyből pirossal büntetett.

A csapatbeli felelősség vagy felelőtlenség kérdését minden bizonnyal alaposan kielemzik majd a lapujtőiek. Ettől azonban megvan a bélyeg, az országos hírnév, amit széles ívben elkerült volna a játékos-edzőként Romhányi Tamás vezette Karancslapujtő. A kis csapat nagy napja helyett jön a fegyelmi tárgyalás, majd az eltiltás, következményként több negatívummal.

A játékvezetői tapasztalat a hasonló helyzetekben aranyat ér, ám ennek híján az ifjú sípmester és asszisztense vélhetően elhamarkodottan döntött.

A bizonytalanság a 72. percben újabb kiállításban öltött testet. Azt már Zsély Benedek kapta a 16-oson belül elkövetett szabálytalanság miatt. A házigazdák csapatkapitánya sem az a renitens fajta (396 mérkőzés/5 piros lap), de most őt is sújtotta a bírói elhatározás. Apró adalék, hogy Puporkával együtt Zsély is csapattársa volt a salgótarjániaknál a Bobál-ikreknek. Utóbbiak immár együtt játszanak Mezőkövesden, míg gyermekkori cimboráik más miatt kerültek a középpontba.

Nekik más pályaívet szánt a sors.