„Távozik és érkezik itt mindenféle ember, Egyre száll a sok-sok gépmadár” – énekeljük, és már látjuk is magunk előtt az utasnévsort, rajta a német, a belga vagy a dán válogatott játékosaival. Megelevenedik Antonio Rüdiger furcsa versenyfutása, majd szól a légiutas-kísérő, hogy csatolják be magukat a futballisták, nehogy innen is kiessenek, ha a pályán zajló világbajnoki küzdelmekben ez már meg is történt. Korda György sokadik virágzását élő, Reptér című slágerében a hangsúlyt ezúttal a távozás kapja. A katari vb-ről búcsúzó csapatoknak ajánlják sok szeretettel és még több iróniával az alkotók, a kibicek, a mémek készítői.

Ezenkívül Cristiano Ronaldo frizurája ugyanúgy a középpontba kerül, mint a japánok gólja, ahol az jelentette a vita tárgyát, hogy előzőleg kint volt-e a labda, vagy még éppen nem. A testi adottságaiból sokat eláruló, piros kockás öltözékben mutatkozó horvát kebelcsoda a világbajnokság legdögösebb szurkolónőjeként trollkodásra is vállalkozott. Ivana Knoll a japánok kiejtése után azt írta, hogy „Csak szusi van a mai menüben”. Luis Suárez persze nem harapott volna a főtt, ecetes rizsbe sem, az uruguayi csatár könnyeivel küszködött a kispadon, miközben csapattársa, Cavani az öltözőbe menet felborította a VAR-monitort. Ahhoz nem kellett videobíró, hogy lássuk, milyen a kőműves dekoltázs kameruni módra, és ezt az afrikai ország futballszövetségének elnöke sem firtatta. A legendás támadó, a ma már vezető Samuel Eto’o amiatt került összetűzésbe egy youtuberrel, mert az felrótta a sztárnak, hogy a kameruni válogatott botrányos körülmények között harcolta ki a világbajnoki részvételt Algéria sérelmére.

Túljutva a csoportkörön és a nyolcaddöntőkön csak a meccsek száma csökken, azon jeleneteké nem, amelyek a folytatásban

vicc tárgyává tesznek helyzeteket, személyeket, döntéseket.

Azon is lehet derülni, hogy jelen állás szerint a 2026-os vb-n 16 háromcsapatos csoport lesz, vagy 12 kvartett, esetleg két külön 24 csapatos torna. Hogy az élcelődésnek hol a határa? A vallási és politikai nézetek különbözősége miatti feszültség egyre inkább ott tart, hogy ma még örülni lehet a szabad véleménynyilvánításnak. A világ azonban nem ebbe az irányba halad, és ennek következményei egyelőre beláthatatlanok.

Az író, humorista és forgatókönyvíró Királyhegyi Páltól származó mondás szerint „Akinek van humora, mindent tud. Akinek nincs, mindenre képes.”

Ivana az előbbiek közé soroltatik.