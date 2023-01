Bikavér Superior 2005 – Lyukalatti, Mese, 68 – Nagyanyag, Szonett – Vinum Rubrum, Bikavér Superior 2006, Tangó, Délidő, Bal 1. Az árulkodó jelekből viszonylag könnyen kiderül, hogy iménti felsorolás borokat jelent. A taktikai hadrend alapján levonható további következtetés, hogy nem napjainkbeli tizenegy szerepel a listán. A 3–2–5-ös formáció aztán közel enged a megoldáshoz, ami nem más, mint az Aranycsapat tagjairól elnevezett borválogatás.

Az évszám azt mutatja, hogy koros tételekről van szó, ahogy Tóth-Zele József sem „mai gyerek”. Ugyanis 86. évét tapossa, ám ezt korát meghazudtoló életerővel teszi úgy, hogy sűrűn jár-kel a világban. Az utazás leginkább Madrid és Budapest között zajlik, ha pedig Magyarországon tartózkodik, akkor a szülőhaza számos településén megfordul. Így történt ez 2008-ban is, amikor a fent említett borcsalád második négyes egységét mutatták be. Az egri rendezvényre vele tartott Kocsis Sándor (alias Bikavér Superior 2006) fia, ifj. Kocsis Sándor, miként Bozsik József (Nagyanyag) gyermeke, Péter is örömmel fogadta az újabb nedűket. Ahogy a Barcelonában élő „Kiskocka” szívesen látogat haza („Szeretek magyar földre jönni, mindig bizsergető érzés kerít hatalmába, amikor átlépem a határt”), úgy van ezzel Tóth-Zele József is. A minap például Szarvason lehetett vele találkozni a Puskás, a musical előadáson, nem sokkal korábban szülővárosában, Füzesabonyban tűnt fel, miközben az egyik honi sportcsatornán többszöri ismétléssel vetítették a róla, vele készített A jószemű José című filmet.

Nevét nem viseli bor, ám édesanyja szülőfaluja, a borsodi Gesztely település sporttelepe már igen. A Spanyolországban 1960 óta élő tréner azt tervezi, hogy segít a gesztelyieknek nagy műfüves pálya építésében. Célja, hogy a gyerekek reggeltől estig futballozhassanak. Csak tudja, mi kell a fejlődéshez, van szeme hozzá, amihez elegendő példa, hogy

ő fedezte fel a 69-szeres válogatott Emilio Butraguenót, és az ugyancsak világsztár Martín Vásquez, valamint Michel is játszott fiatalként a kezei alatt a Real Madrid utánpótlásában.

Neki köszönhető, hogy a királyi klub korosztályos csapatai minden évben pályára lépnek a felcsúti Puskás Suzuki-kupán. Kubala László és Puskás Ferenc nagy barátja kiemelkedőt alkotott a spanyoloknál, amihez a jó bortól eltérően nem kellett megöregednie.

Lehet, egyszer ez elég lesz ahhoz, hogy a Jószemű odaférjen az Aranycsapat borsorozat kispadjára.