Rendes szabóság aligha létezik állandó méricskélés nélkül. A centivel rögzített (érzékeny) adatok birtokában képes a szabó az ügyfél elvárásainak megfelelni. A szabó a számok megfelelő értelmezésével éri el, hogy a ruha, amelyet készít, hozzásegítse viselőjét ahhoz, hogy komfortosan érezze magát a világban.

Értelmezni a számokat, megérteni az adatok közötti összefüggéseket korunk sportjának alfája és ómegája. A sportolók felkészítése, a csapatok taktikájának kialakítása, a meccsek kiértékelése manapság elképzelhetetlen megfelelő mennyiségű adat begyűjtése és feldolgozása nélkül. Edző, csapatvezető, játékosmegfigyelő sikerének kulcsa egyaránt az adatok okos felhasználásában rejlik.

A sportbarátok figyelmének megragadása is egyre inkább adatalapú. A sporthoz kapcsolódó üzletágak egyszerre igyekeznek megszerezni a célcsoportjuk szokásait leíró adatokat, miközben adatok özönével árasztják el, hogy érdeklődését ébren tartsák. Jól tudják: aki belép az üzletbe, közelebb lesz a vásárláshoz, mint az, aki csak a kirakat előtt tátja a száját.

Korunk sajátossága, hogy nem telik el úgy nap, hogy új rekordokról ne hallanánk. Ezzel együtt nap mint nap értesülünk arról is, hogy éppen ki az a világnagyság, aki minden korábbi világnagyság fényét elhomályosítja a pályafutását leíró számok alapján. Történelmi sikerek, új hősök születnek nap mint nap.

Minden idők legnagyobbjának lenni egyre könnyebb, hiszen a statisztikák uralják a világot.

Valószínű, adatokkal bizonyíthatnánk, hogy soha még annyi legnagyobbak legnagyobbika nem élt bolygónkon, mint manapság.

A számok sok mindenről árulkodnak, de gyakran éppen a lényeget nem tudják leírni. Számít az, hogy Nadal, vagy Djokovic fog-e több Grand Slam-tornát nyerni? Számít, hogy Jaromir Jagr, vagy Wayne Gretzky ütött-e több gólt profi jégkorongozóként? Számít, hogy az amerikaifutball-sztár Tom Brady hányszor tudja befejezni pályafutását?

Már játszótéri focistaként is mindig tudtuk, ki a legnagyobb. Amikor a Szabó Három Petike lövése nyomán lepattogzott a festék a mászókáról, vagy a Tóth Kettő Jocika bebőrözte az ellenfél mindhárom játékosát, és a kapusnak is kötényt adva lőtt gólt. Vagy amikor Kiss Leszúrt Rittberger Sanyika a járda jegén csúszkálva a harmadik pofára esés után, sírva ugyan, de nekifutott a következő menetnek is.

Sajnos a krónikák nem jegyzik fel ezeket a pillanatokat. Viszont amíg emlékeinkben élnek, tisztánlátásunkat nem homályosíthatják el mindenféle statisztikák.