A játékvezető félbeszakította a norvég bajnokság tizenötödik fordulójában a Rosenborg–Lilleström meccset, miután a szurkolók a VAR alkalmazása ellen tiltakozva mindent bedobáltak a pályára, ami a kezük ügyébe került. Ezt írják a hírügynökségek. Pontosítsuk azonban: a szurkolók a dobálásra felkészülten, teniszlabdával és halpogácsával felszerelten érkeztek. Némi malíciával azt is mondhatnánk, nem véletlenszerűen nyilvánítottak véleményt, hanem tudatos polgárok csoportjaként, egységbe kovácsoltan hallatták hangjukat.

A VAR sokaknak nagyon hiányzott mindaddig, míg be nem vezették. Amióta alkalmazzák a videós bírósegítő rendszert, azóta ellendrukkere is akad számtalan.

Tény, hogy nem hozott tévedhetetlenséget a játékvezetésbe, ráadásul megvan az a nagy hibája is, hogy nem tud egyszerre két csapat szurkolói igazságérzetének megfelelő ítéletet hozni. Ahogy egy megítélt tizenegyesnek is csak az egyik csapat játékosai és drukkerei örülnek, úgy a visszavont büntető is meglehetősen egyoldalú sikerre tarthat számot. Ötven százalék fölé nehezen emelhető a tetszési index. Ebből eredően viszont a VAR általános megítélése megközelítheti a százszázalékos nemtetszési szintet is. Nem kell hozzá más, csak elegendő számú vitathatóan megítélhető játékhelyzet, és ennek nyomán szükségképpen gyakori VAR-ozgatás.

A bizonytalanság indulatforraló hatásait mindannyian ismerjük. Ha például az ember sorba állásra kényszerül, képes elfogadni a lassú előrehaladást, a reményt élteti a szívében minden megtett lépés, ami a pénztárhoz, ügyintézőhöz, lángoshoz, korsó sörhöz viszi közelebb. Amikor valamilyen ismeretlen okból elhal a sor mozgása, és kihunyó remény forró hamvai lángra lobbantják a tehetetlenség indulatát: a bizonytalanság zúgolódáshoz vezet. A VAR ugyan rögtönítélő bíróság, de az azonnaliság nincs definiálva, így minden másodperc, amíg a játék áll, próbára teszi a szurkolók türelmét. A bizonytalanság gyorsan elégedetlenséget szül a lelátón. Mint a norvégiai események mutatják, a VAR-ral szembeni ellenérzések tartósak lehetnek. A norvég drukkerek idegrendszerét annyira komoly behatás érte, hogy csoportneurózisuk halfasírt-hajigálással megtámogatott teniszlabda-dobálásba hajszolja őket. Nem tudni, elérik-e az elégedetlenek, hogy svédhez hasonlóan VAR-mentes legyen a norvég bajnokság, de hogy a halfasírtárusok üzleti érdekét a nem csituló szurkolói elégedetlenség szolgálja, az bizonyos.

A fontos, hogy gyorsan haladjon a büfénél a sor.