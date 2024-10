Hogy Gera Zoltán milyen futballista volt, azt szükségtelen ecsetelni. Ösztönös zseni, aki az elvesztegetett évek után vasakarattal ledolgozta a lemaradását, eljutott egészen a Premier League-ig, a válogatottban 97-szer szerepelt, 26 gólt rúgott, s az is meg­adatott neki, hogy világversenyen szerepeljen, hiszen vezéregyénisége volt a 2016-os Európa-bajnokságon nyolcaddöntőig jutott csapatnak. Neki még nem munka volt a foci, imádott játszani, nem véletlen, hogy a negyvenedik évét taposta már, amikor befejezte a játékot a Fradiban.

Egy pillanatig sem tépelődött, hogy a pályafutása végeztével mihez kezdjen. Edzőként a Ferencvárosban tette meg az első lépéseket, aztán a Magyar Labdarúgó-szövetségben kapott feladatot, 2019-ben kinevezték az U21-es csapat élére, sőt a Covid idején két mérkőzés erejéig Marco Rossit helyettesítve ő dirigálta a magyar válogatottat. A fiatal játékosok felnéztek rá, eltökélten végezte a munkáját, ennek ellenére nem igazán jöttek az eredmények. Ő maga is érezte, hogy új impulzusra van szüksége, a lehető legjobbkor kapott ajánlatot a Vasastól. Könnyű lenne kijelenteni, hogy megbukott a piros-kékeknél, hiszen a Vasas az előző idényben nem jutott fel az első osztályba, a most zajló bajnokságban pedig a negyedik forduló után felmentették Gerát. Ám az összesített mérlege (18 mérkőzés: 10 győzelem, 4 döntetlen és 4 vereség) alapján nem is egyértelmű az ítélet, különösen annak ismeretében, hogy az utódja, Pintér Attila három vereséggel kezdte a ténykedését Angyalföldön.

Az mindenesetre egyértelműnek tűnik, hogy Gera Zoltán nem az eddigi edzői eredményeinek, sokkal inkább a játékosként megszerzett hírnevének köszönhetően kapott új lehetőséget ezúttal az NB I-ben.

Nehéz örökséget vett át Kecskeméten, hiszen az elődje, Szabó István ízig-vérig kecskeméti, neki viszont egykori fradistaként kell bizonyítania a lila-fehér klubban, amiért már a kinevezése előtt az élcelődések célpontjává vált.

A semleges drukker is sajnálhatja a roppant rokonszenves Szabó Istvánt, aki az elmúlt években valóban csodát tett Kecskeméten, feljutott a csapattal az NB I-be, majd újoncként ezüstérmet szerzett, ráadásul négy korábbi, illetve jelenlegi kecskeméti játékos (Horváth Krisztofer, Szuhodovszki Soma, Nikitscher Tamás, Szűcs Kornél) mutatkozott be a válogatottban. Ugyanakkor szurkolhatunk is Gera Zoltánnak, sőt féltjük is őt: ha netán Kecskeméten sem felel meg az elvárásoknak, az előtt megreked az edzői karrierje, hogy igazából beindult volna.