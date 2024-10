A sors olykor kegyetlen tréfákat képes űzni. Nemrég ezen a hasábon is elmélkedtünk azon, hogy meddig terhelhetőek a világ legjobb sportolói, mennyit lehet kifacsarni belőlük úgy, hogy az egészségük ne roppanjon meg – mert arról senkinek ne legyen kétsége, hogy az élsport csúcsa nem szolgálja a test egészségét, éppen ellenkezőleg, rombolja azt.

Bridget Carleton egyelőre bírja, de nem lehet tudni, meddig. A kanadai kosaras hölgy utóbbi egy éve egészen elborzasztó: tavaly nyáron végigjátszotta a WNBA-t, majd jött Győrbe, ahol várt rá az Euroliga és a bajnokság sűrű programja, közben februárban ott volt az olimpiai selejtezőtornán, a magyar bajnoki döntőről azért hiányzott, mert a szerződése szerint mennie kellett vissza Minnesotába, ahol azonnal elkezdte a játékot az észak-amerikai profiligában, majd elutazott Párizsba az olimpiára, azután visszament a WNBA-be, ahol a csapatával tegnap megnyerte a döntő első meccsét, és amint vége a finálénak, már jön is Győrbe, ahol várja az Euro­liga és a bajnokság ezúttal is sűrű programja – felsorolni is szédítő. Pihenni nincs idő, ahogyan az itteni edzője fogalmazott, nem az a kérdés, hogy megsérül majd, hanem az, hogy mikor.

A játékosok és az edzőik folyamatosan panaszkodnak a futballban is, ám az UEFA és a FIFA nem csökkenti a mérkőzések számát, sőt, továbbiakat zsúfol a naptárba a még több bevétel érdekében.

A Manchester City kulcsembere, Rodri szeptemberben jelezte, hogy tarthatatlan ez az állapot, és még a sztrájk lehetőségét is belengette. Néhány nappal később Dani Carvajal csatlakozott Rodrihoz, megerősítette honfitársa szavait azt fájlalva, hogy a döntéshozók teljesen figyelmen kívül hagyják a labdarúgók véleményét. A harmadik világsztár, aki minderre ráerősített, Alisson Becker volt, a Liverpool brazil válogatott kapusa is nekiment a nemzetközi futball irányítóinak, mondván, fáradtan nem lehet csúcsteljesítményt nyújtani, és a sérülés veszélye is óriási.

És mi történt egy-két héten belül? Először Rodri elülső keresztszalagja szakadt el az Arsenal elleni rangadón, egy hete Alisson combhajlító izma sérült meg, majd ugyanazon a napon Carvajal jobb lábának elülső keresztszalagja, külső oldalszalagja és popli­teus izma is elszakadt. Míg Alisson a többiekhez képest „olcsón megúszta”, ő a várakozások szerint csak másfél hónapot hagy ki, addig a két spanyol valószínűleg a teljes idényt a televízió képernyője előtt, esetleg a lelátókon üli végig.

A sors kegyetlen tréfája. Persze nehéz rajta elmosolyodni.