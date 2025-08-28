A kispad világa már nem az hely, ahol varázslatokra képes „Gerzson”

Egy szöglet utáni kipattanót mellel „feldobott” magának, majd hatalmas erővel kilőtte a bal alsó sarkot a későbbi Európa-bajnok portugálok ellen. A jelenet a 2016. június 22-én Lyonban rendezett Magyarország–Portugália Eb-csoportmérkőzéshez fűződik. A 3–3-as döntetlennel zárult találkozón született gólt Gera Zoltán jegyezte, és olyannyira látványosra és emlékezetesre sikeredett, hogy ezt választották meg idén márciusban a XXI. század magyar góljának a Nemzet Bombázói szavazáson.

Gera Zoltán, a Kecskemét vezetőedzője a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójában játszott Puskás Akadémia FC – Kecskeméti TE mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2025. február 22-én

Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

Kilenc év múltán a magyar labdarúgó-válogatott újra a portugálok ellen készül, igaz, ezúttal világbajnoki selejtezőn csap össze a két gárda, méghozzá szeptember 9-én a Puskás Arénában, míg előtte három nappal Írország vendége lesz a nemzeti együttes. Három óra volt a különbség azon két bejelentés között, hogy kik alkotják Marco Rossi szövetségi kapitány keretét az említett két meccsen, illetve hogy Gera Zoltán távozik a Kecskeméti TE vezetőedzői posztjáról.

Lukács Dániel már a nyáron búcsút intett az NB I-ből kiesett KTE gárdájának, és azóta Puskás Akadémia színeiben négy gólt és egy gólpassz szerepel a neve mellett. Nem is hatott nagy meglepetésként, hogy meghívót kapott a válogatottba.

Nagyon furcsa, hogy milyen dolgok és milyen sorsok vannak a labdarúgásban, hiszen néhány hónapja kiestem a Kecskeméttel, most viszont jól megy, jól kezdtem, és persze így is szeretném folytatni

– vélekedett a csatár.