Az MTK nem Fair play-díjat akart, a korábbi gólkirálynál elszakadt a cérna

Az angol labdarúgás második vonalában a 2018/19-es kiírás utolsó előtti fordulójában az egyaránt a feljutásért küzdő Leeds United és az Aston Villa összecsapásán a 72. percben furcsa góllal szerzett vezetést a házigazda. A vendégek egyik játékosa a pálya közepén megsérült, és a társai élénk taglejtésekkel kérték a leedsieket, rúgják ki az oldalvonalon a labdát, hogy ápolni lehessen. Úgy nézett ki, így is lesz, de az a hazai játékos, akinél a labda volt, hirtelen meggondolta magát, a bal szélen támadást indított, amiből gól lett, utána pedig majdnem lincselés. A Villa játékosai őrjöngtek a kirívó sportszerűtlenség miatt. A Leeds edzője, Marcelo Bielsa ekkor arra kérte csapatát és a játékvezetőt, hogy a középkezdés után hadd lőjön szabadon gólt az Aston Villa.

Az argentin tréner utólag azt mondta, hogy a labdarúgás szellemisége, a sportszerűség ezt kívánta meg. Így lett 1–1, ez maradt a végeredmény is, amivel eldőlt, hogy a Leeds automatikusan nem juthat fel a Premier League-be. A rájátszásban is elvérzett, ám az Aston Villa feljutott, és azóta is az élvonalban vitézkedik.

Ilyen sportszerű jelenetet hozhatott volna vasárnap az NB III Délnyugati csoportjában játszott MTK II–Pénzügyőr (4–0) mérkőzés is, amelyen a hazaiak az 51. percben párját ritkító öngóllal kerültek előnybe. Bedobásból adták volna vissza a labdát az ellenfél kapusának (előzőleg azért rúgta ki, hogy ápolni lehessen az egyik csapattársát), aki azonban kint állva a nagy erővel, magasan behajított labdát nem tudta megfogni, csak beleütött, és az becsorgott a kapujába. Ha nem ér hozzá, akkor nincs gól, hiába kerül a labda a kapuba, így viszont a játékvezető a szabályoknak megfelelően megadta.

A Pénzügyőr játékosai is „visszaadott gólt” szerettek volna, mint anno az Aston Villa játékosai, és a korábbi NB I-es gólkirály Simon Attila elmondása szerint ebben a játékvezető és az MTK játékosainak a zöme is benne lett volna. A kék-fehérek trénere és a középhátvédje viszont nem, a két játékos között pedig Rejtő Jenő tollára kívánkozó párbeszéd bontakozott ki.