Már érti, miért állították ki

Egy Fradi–Vasas meccs volt a sok közül a hetvenes években. A végeredményre már nem emlékszem, nem is érdemes megkeresni, mert az a mérkőzés nem a gólok, hanem egy történet miatt vált különösen érdekessé. Valamikor úgy a második félidő derekán Ebedli Zoltán beesernyőzte Zombori Sándort. Ez az esernyőzés azt jelenti, hogy finom mozdulattal átemeli az egyik játékos a másik felett a labdát, ez majdnem annyira alázó, mint a kötény. Ebedli ráadásul továbbment: miután Zombori megfordult, a másik irányba is beesernyőzte – ez már nagyon ciki volt.

A Vasas válogatott középpályása nem is viselte el, nemes egyszerűséggel belerúgott egy hatalmasat a ferencvárosi játékosba, szemtől szembe, de vigyázva, annak ne essen komoly baja. Az emlékezetes az, ami ezután történt: Zombori azonnal elindult az öltöző felé. Tudta, a tettéért kiállítás jár, és meg sem várta, hogy Palotai Károly a sípjába fújjon, a világhírű játékvezető a Népstadion játékoskijáróban érte őt utol, hogy felmutathassa neki a piros lapot.

A magyar labdarúgás történetének két kiemelkedő futballistája a sztori főszereplője, ma már túl járnak a hetvenen is. Somfalvi Bence még húsz sincsen, nem tudom, mekkora tehetség, labdarúgóként feljuthat-e valaha Ebedli vagy Zombori szintjére, őszintén kívánom, úgy legyen. Ehhez azonban nem csak szakmai szempontból kell még nagyon sokat tanulnia a Csákvár fiatal játékosának. Ő vasárnap este a Honvéd elleni mérkőzés végén szabálytalankodott – nem szemtől szemben, hanem alattomosan, sípcsontra csúszva, cseppet sem törődve a kispesti Szabó Alex lábának a sorsával. A csákváriak nem viselték jól a vereséget, néhány perccel korábban verekedést is provokáltak, amelynek a végén a játékvezető kiállította közülük a feleslegesen ungorkodó Helembait, ezt követte hamarosan Somfalvi brutalitása.

És a csákvári játékos nem ellenfele testi épségéért aggódott, akit hordágyon kellett levinni, hanem felháborodott azon, hogy kiállították, szemlátomást mintha nem értette volna, miért kapott piros lapot. A futballista sem gép, hanem gyarló ember, olykor kijöhet a sodrából, elborulhat az agya, de ha van tartása, vállalja is ezért a következményeket. Egyébként ma ma már érti, klubja honlapján bocsánatot kért, elismerve, hogy a belépője nagyon csúnya volt. Majd ezt mondja: „...a túlzott akarás számlájára írom a szabálytalanságomat. Tanulnom kell és tanulok is az esetből, ilyen hőfokú meccsen is higgadtnak kell maradni.”

Erről van szó, és szerencsére nem Szabó Alex egészségének az ára a tandíj.