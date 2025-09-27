2 órája
A legrosszabb változat ért célba
Mindenki okkal szidta az MLSZ kampányvideóját, ám a jelek szerint meglett a hatása.
Forrás: Képernyőkép – YouTube
Vagy tudta, vagy nem, de az tény, hogy az MLSZ nagy vihart kavart a kampányával. A világbajnoki selejtezők rajtja előtt rukkolt elő a szövetség két videóval, amelyek közül az egyikkel nem volt baj, bár néhányan azt is kritizálták. Ebben Varga Barnabás hívta fel a figyelmet a zárt kapus és a telt házas stadion közötti nem elhanyagolható különbségre, ezzel is kérve a szurkolókat, hogy ne kockáztassák az előbbit cigányozással és homofób rigmusokkal. Ez ellen állítólag az volt a kifogás, hogy felszínes, civilizáltan viselkedni nem azért kell, mert különben büntetés érkezik, hanem annak belső igényből kell fakadnia, ám ez bármennyire is igaz, jelen esetben naiv hozzáállás, ráadásul egy gyors kampánynak nem lehet feladata az edukálás és emberek ezreinek az átnevelése.
A másik videót viszont a teljes elutasítás fogadta, és okkal. Mucsi Zoltán főszereplésével készül, aki összes rossz szurkolói sztereotípiát megtestesítette a részegségtől az ocsmányságig a trágárságon és a rasszizmust is beleértve, ám mindez tökéletesen életszerűtlen körítéssel látható, és az egész fájdalmasan szájbarágós és didaktikus. Hevesen tiltakoztak a videó ellen a jelentősebb szurkolói csoportok, kikérték maguknak az egészet, a Ferencváros pedig nyilvánosan el is határolódott tőle azzal a kéréssel, hogy a játékosait a szövetség ne használja ilyen felháborító gagyira, mellesleg összemosva a normális első és a valóban szörnyű második szösszenetet.
Szoboszlai jövőre jelölt lehet az Aranylabdára?Albert Flórián 1967-es sikere az egyetlen magyar Aranylabda-győzelem, de Szoboszlai Dominik jövőre már lehet újra magyar jelölt a díjra.
Az érdekes azonban az, hogy a Portugália elleni vb-selejtező minden gond nélkül zajlott le. A korábbiakkal ellentétben Ronaldo láttán nem harsant fel a „Cristiano homosexual” rigmus, amely miatt például nyolc éve komoly pénzbüntetést kapott az MLSZ, és egyetlen cigányozás sem hallatszott. Természetesen nem mutatható ki, hogy ennek köze van-e a kampányhoz, és ha igen, a kettő közül melyik talált célba, de azért sejteni lehet, hiszen a szelídebb fajtával már többször is próbálkozott teljesen hatástalanul a szövetség.
Ettől persze a Mucsi-féle videó nem állja ki sem az esztétika, sem pedig a jó ízlés próbáját, furcsa módon valahogy mégis hatásosnak bizonyult. Isten ments, hogy emiatt ismétlése legyen, már csak azért sem, mert azt üzenné, a futball közege csak a primitív módszerekből ért, ugyanakkor, ha már ideáig eljutottunk, jó lenne innen nem visszalépni. Az talán még messze van, hogy valóban a belső jó érzés okán nem gyalázkodik senki sem a lelátókon, és végleg eltűnik onnan a rasszizmus, de mint tudjuk, a leghosszabb utaknak is megvannak az első lépései.