Kós Hubert és a milliók: nem a pénzért úszik, a világkupa nem erről szól

Máris zsebben van 12 ezer dollár, több mint négymillió forint. Harcban van a 100 ezer dolláros fődíjért, mintegy 33 millió forintért. Ilyen szalagcímek keretezték azt, hogy Kós Hubert egyébiránt szenzációs teljesítménnyel kezdett az Egyesült Államokban zajló világkupa-sorozat első állomásán, az Indiana állambeli Carmelben, ahol mindhárom hátúszószámot megnyerte az elmúlt hétvégén.

Kós az 50, 100 és 200 méter háton aratott győzelmei mellett 100 vegyesen az országos csúcsot megdöntve bronzérmet szerzett a rövidpályás viadalon, és vezeti a pontversenyt. Megelőzve többek között a franciák négyszeres olimpiai bajnok klasszisát, „a jelenkor Michael Phelpsét”, egyben texasi edzőtársát, Léon Marchand-t is.

Mindez önmagában nem elég érdekes? Akkora a zaj az online térben, hogy már egy olimpiai bajnok magyar úszó kiváló világkupa-szereplése sem elég, muszáj a hírt fellocsolni azzal, hogy mennyi pénzt keresett vele. A három fordulóból álló világkupa ugyanis pénzdíjas verseny, amelyen milliókat kaszálhatnak az úszók: Kós elviekben három nap alatt 12 ezer dollárt keresett Carmelben.

Az olvasók figyelméért folytatott, egyre lealacsonyodó küzdelemben már az önmagukban elismerésre méltó teljesítmények is bulváros felütést kapnak, aminek bizony kattintásokban mérhető, szemmel látható eredménye van. Ilyenek vagyunk: a szenzáció, a botrány és a pénz ragadja meg a figyelmünket. Hogy mennyire káros erre az emberi gyengeségre rájátszani, arról hosszasan lehetne értekezni, de Kós Hubert eseténél maradva egy gond mindenféleképpen van ezzel: az, hogy nem igaz.

Valójában nem keresett pénzt a világkupa első fordulójában, és akkor sem kúsznak milliók a számlájára, ha az október 25-i, torontói zárás után is ő áll majd a pontverseny élén, és az folyik majd a csapból is, hogy ezzel megszerezte a 100 ezer dolláros fődíjat. Kós Hubert ugyanis hiába olimpiai és világbajnok, ízig-vérig profi úszó, az Egyesült Államokban mind a mai napig amatőr sportolónak számít, mivel a Texasi Egyetem tanulójaként az amerikai egyetemi bajnokságban, az NCAA-ben versenyez. Aki pedig így tesz, az nem vehet fel pénzdíjakat. Ez a szabály.