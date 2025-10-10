2 órája
Vége van
Hiába tért vissza nagy szavakkal, mindössze nyolc hónap alatt befuccsolt Shane Tusup és Jackl Vivien együttműködése.
Fotó: Illyés Tibor
„Azt hitted, hogy végeztem. Azt hitted, hogy a történetnek vége. De most meglátod, ez csak a kezdet volt.” Hollywoodi filmelőzeteseknek beillő videóval, és az idézett hangzatos üzenettel kavarta fel az állóvizet Shane Tusup február 18-án. Hogy aztán másnap bejelentsék a nagy visszatérését úszóedzőként a Budapest Honvéd színeiben, az egyik legnagyobb magyar tehetség, Jackl Vivien újdonsült mestereként. Most pedig, kevesebb mint nyolc hónappal később vége van. Ennek a történetnek biztosan.
A napokban Gergely István, korábbi olimpiai bajnok vízilabdázó, a Honvéd ügyvezető-elnöke elismerte, hogy Tusup és Jackl már egyáltalán nem edzenek együtt, s bár az amerikai jelenleg még a klub kötelékébe tartozik, nem tudja megmondani, mit hoz a jövője. Utóbbi baljós kijelentésnek tűnik.
Shane Tusup nevét a 2012-es londoni olimpia után ismerte meg az ország, amikor Hosszú Katinka párjából az edzőjévé lépett elő. A 2009-ben 400 vegyesen már világbajnok úszó nagy csalódásként élte meg, hogy az olimpián lemaradt a dobogóról, majd otthagyta amerikai edzőjét, Dave Salót, és Tusuppal a saját útjukat kezdték járni.
Aranyakkal kikövezett út volt az. A Hosszú–Tusup-páros közös teljesítményének gyümölcse három olimpiai arany volt, összességében pedig négy ötkarikás, 35 világbajnoki, 36 Európa-bajnoki és 379 Világkupa-érem. Hosszú Katinka mellett Shane Tusupot is csodálta a magyar sportvilág: négyszer választották meg az év edzőjének.
A sikereknek a magánéleti válság vetett véget, 2018-ban megromlott a házasságuk, el is váltak. Tusup ezután több magyar és külföldi úszóval is próbálkozott, de ezek tiszavirág-életűek voltak. Többévnyi szünet után kapta meg idén a 16 éves Jackl Vivien felkészítését, aki addig Tatabányán, Kocsis Márta irányításával ért el sikereket: a tavalyi ob-n robbant be, amikor alaposan elverte 400 vegyesen Hosszú Katinkát is, majd felnőtt Európa-bajnoki arany- és ezüstérmet szerzett.
Azt várhattuk, hogy idén folytatódik Jackl diadalmenete, de jelentősen visszaestek az eredményei: a szingapúri felnőtt és a romániai junior vb-n is messze elmaradt tavalyi önmagától. S a jelek szerint a Jackl–Tusup-sztorinak már azelőtt vége van, hogy igazán elkezdődött volna.
Tusup rendszeresen nagy szavakkal, marketingkampányokkal, hollywoodi porhintéssel indított, amikor új úszója lett. Egyetlen eset volt, amikor fordítva csinálta, előbb dolgozott és csak utána dobta le a kommunikációs bombát: Hosszú Katinkával. Az volt a nyerő recept, azóta mégis mindig másként főz.