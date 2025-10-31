Testvérek a sportvilág élvonalában

A világ telis-tele van olyan testvérpárokkal, akik különböző sportágakban kiemelkedő eredményeket értek el a nemzetközi színtéren. Ráadásul ezek a testvérpárok különösen izgalmas narratívát adnak a sporttörténelemnek. Vannak, akik külön utakon értek el nagy sikereket. Van, aki a kölcsönös családi tradíciókból táplálkozva követte az idősebbet, s sokan akadnak, akik egymást segítve emelkedtek a csúcsra.

A tenisz világában az amerikai Williams-testvérek minden létező címet begyűjtöttek, ezzel örökre beírva nevüket a sportág panteonjába. Venus 7 Grand Slam-győzelme mellett az ifjabb Serena 23 GS-elsőségével méltán érdemelte ki minden idők legjobb női játékosa címét. Párosban 3 olimpiai bajnoki címet zsebeltek be.

A profi kosárlabdában a spanyol Gasol fivérek (Pau és Marc) két korszakos európai játékost adtak az NBA-nek: Pau két bajnoki címet nyert Kobe Bryant oldalán Los Angeles Lakers csapatával, Marc pedig fontos láncszeme volt a Toronto Raptors 2019-es bajnoki aranyának.

A labdarúgásban a Charlton-fivérek (Bobby és Jack) 1966-os világbajnokok voltak Angliával, a holland De Boer testvérek (Frank és Ronald) és a Laudrup-fivérek (Michael és Brian) a nyolcvanas–kilencvenes évek európai labdarúgásának meghatározó alakjai volta. A Touré-fivérek (Yaya és Kolo) a Premier League-ben és nemzetközi porondon is nagy sikereket értek el. A küzdősportok színtéren a Vasökölként ismertté vált Vitalij Klicsko és öccse Vlagyimir a nehézsúlyú ökölvívás legjobbjaiként tündököltek világszerte, egymást segítve.

A magyar küzdősport palettáján is találunk egy testvérpárt, ahol immár olimpiai és világbajnokoknak mondhatják el egymást a családtagok. A 67 kilogrammos súlycsoportban szereplő Márton Luana aranyérmet, testvére, a 62 kilogrammos súlycsoportban szereplő, olimpiai bajnok Márton Viviana ezüstéremmel lett gazdagabb a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.

Nem tudni, hogy a korábban kick-boxot űző Márton Zsolt és az exkézilabdázó Barbara csemetéi mennyit vetélkedtek, mennyit marhatták egymást kisgyerekként, de az éremátadás után megható volt hallani, az ő szavaikkal élve, egymás támaszai voltak a világbajnokság küzdelmei alatt.

Bár a hőn közös siker nem jött össze, a Márton testvérek teljesítménye így is sportágtörténeti, ugyanis először fordult elő, hogy két magyar tekvandós is dobogóra állt ugyanazon a világbajnokságon. Talán két év múlva mindkettőjüknek sikerül az arany, ha már most megfogadják, mint jó testvérek.