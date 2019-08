A Balaton ihlette a Margaret Island új dalát és klipjét

A Road Movie klipjei egytől egyig az adott zenekar és rendező személyes érzésein, emlékein keresztül mutatnak majd be egy-egy települést, várost, vidéket vagy régiót.

A Margaret Island Balaton ihlette dalával indult útjára a VOLT Produkció új projektje, a Road Movie, amely a legnépszerűbb hazai zenekarok és előadók dalaival mutatja be Magyarország különböző városait és régióit, a dalokhoz pedig ismert és elismert filmrendezők készítenek klipeket. Az első alkotás augusztus 20-án, a Petőfi Zenei Díj show keretében debütált Zamárdiban, valamint a Petőfi TV műsorán és a weboldalon – írja a likebalaton.hu balatoni hírportál.

– Augusztus 20-án indult útjára a Road Movie, amely szándékunk szerint valódi sorozatként éveken át követhető lesz a legnépszerűbb előadók csatornáin. Az első körben 15 szerzőt és előadót kértünk fel arra, hogy írjanak olyan dalokat, amelyekben a hozzájuk leginkább közel álló – ismert vagy eldugott – tájak elevenednek meg. Legyen szó egy utcáról, egy térről, egy városról vagy akár egy egész régióról. A szerzők mellett olyan rendezőkkel egyeztettünk, akik zenei téren vagy éppen játékfilmek készítésében szereztek maguknak hírnevet. Eddig mindenki örömmel vállalta, hogy részt vesz a projektben, amelynek egyik legnagyobb erénye a hitelesség, hiszen a szerzők kivétel nélkül a saját gondolataikat, érzéseiket tolmácsolják a dalaikban – mondta el Lobenwein Norbert, a Road Movie producere.

A zenekar a közelmúltban különleges koncertet adott a Szigligeti várban.

Az első alkotás augusztus 20-án debütált a Petőfi TV műsorán, a Petőfi Zenei Díj show keretében és a zenekar YouTube-csatornáján. A Margaret Island dalát a Balaton ihlette, a hozzá kapcsolódó klipet pedig a hazai zenés-filmes világ egyik központi figurája, Miki357 rendezte.

– Nagyon megörültünk ennek a felkérésnek, hiszen mindig is fontosnak tartottuk a helyi értékeink hangsúlyozását. Számunkra a Balaton déli régiója mindig is kultikus hely marad: itt találkoztunk először Bálinttal és Kristóffal Balatonbogláron, itt adtuk az első akusztikus koncertünket Margaret Island zenekarként Fonyódon, és a mai napig ide járunk vissza alkotótáborozni a zenekarral. Ráadásul ez a felkérés tökéletesen beleillett az idei zenekari évünkbe is, mivel idén az 5. szülinapunk alkalmából a Legszebb színek elnevezésű turnénk keretein belül épp az ország különleges tájait járjuk be a közönségünkkel együtt, mesés környezetben, világörökségi helyszíneken adunk áthangszerelt koncerteket – mesélte Lábas Viki, a Margaret Island énekesnője.

– Az egész platform egy olyan páratlan ötletre épül, amelyen öröm dolgozni. Nagyon inspiráló egy-egy szerzemény alapján megközelíteni egy adott térséget. Rengeteg rejtett kincs nyugszik a dalok által a zenészekben és az általuk választott régióban, és emiatt egy olyan arcát fogja feltárni az országunknak, amire másképpen nem lenne lehetőség. A Margaret Island-klip pedig azért is extra számomra, mert ebben az esetben a rendezői székben is én ülhettem, Vikivel és a srácokkal nagyon jó volt együtt dolgozni, és azt gondolom, hogy a képsorokat teljesen az ő személyiségük és kapcsolatuk járja át. Ezen felül a Balaton mindig is különleges szerepet töltött be az életemben, és nagyon élveztem, hogy Fonyódot és környékét együtt fedezhettük fel – tette hozzá a klip rendezője, Miki357.

A Road Movie együttműködő partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). – Igazán örülünk, hogy egy ilyen nagyszerű kezdeményezés részesei lehetünk, hiszen a Road Movie klipjei egytől egyig az adott zenekar és rendező személyes érzésein, emlékein keresztül mutatnak majd be egy-egy települést, várost, vidéket vagy régiót. Ez a teljesen egyedi megközelítés pedig segít abban, hogy a néző egy eddig nem látott szemszögből is megismerhesse Magyarország természeti vagy épített kincseit. Célunk, hogy a Road Movie koncepciója által sokan kedvet kapjanak felkeresni és megismerni a bemutatott helyszíneket és régiókat – hangsúlyozta Németh Anna, az MTÜ marketingkommunikációért felelős vezérigazgató-helyettese.

A klipek mellett riport- és werkfilmek is készülnek, amelyeket az előadók csatornáin és a tévében is láthat majd a közönség. Ezekben mesélnek az előadók arról, hogy mit jelent nekik a dalukat ihlető hely. A hamarosan látható kisfilmet Könyves Dina szerkeszti, a műsorvezetői-riporteri szerepet pedig Tilla vállalta.

A Margaret Island klipjét még az idei évben több követi: javában zajlanak az előkészületek többek között a Cloud 9+, Rúzsa Magdi vagy éppen a Bagossy Brothers Company készülő dalairól-klipjeiről, amelyek más-más tájakra kalauzolják a rajongókat.

