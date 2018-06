A Dinamit fűtetlen Barkasokkal nyomta a turnékat

Szűcs Antal Gábor, a Dinamit gitárosa a Skorpióról, a Dinamit és Vikidál "megbélyegzéséről", Szűcs Judit testvéréről és a Szikora-Fenyő szakításról is mesélt.

Szeptember 7-én lép fel a Várkert Bazár kertjében, az egykori Budai Ifjúsági Parkban az 1982 elején feloszlott, de 2009 óta újra együtt zenélő Dinamit. Szűcs Antal Gáborral, a legendás zenekar szólógitárosával a Nullahategy.hu készített interjút.

A beszélgetés kezdetén a veterán rocker elmesélte, hogy szerinte az 1979-es dupla Dinamit-kislemezzel kezdődött, hogy a Dinamitra rásütötték az „állami rockzenekar” címkét. „Támogatva mondjuk a Neoton volt. Mi is megmutathattuk magunkat, de hát egy olyan szupergroupról volt szó, amelynek a zenészei korábban eladtak több, mint egymillió lemezt. Vikidál korábbi zenekara, a P. Mobil is tízezreket mozgatott meg egy-egy nagyobb koncerten, és egyébként a legjobb torkú énekes volt abban az időben.”– mutatott rá.

Szűcs azt mondta, azért jött el előző együtteséből, a Skorpióból, mert ’79-re a zenekar elfáradt. „A Skorpió első lemeze, a Rohanás korszakalkotó munka volt, a második, az Ünnepnap is jól sikerült, de aztán némileg leült a dolog, mert rengeteget játszottunk. Általában féléveket töltöttünk külföldön, sokszor napi 2-3 koncertünk is volt. (…) Az utolsó lemezünkben pedig már nem volt igazi temperamentum. Mindenki érezte, hogy változtatni kell, mi pedig kitaláltuk a Dinamitot.”

Az 1981-es A híd című lemez megjelenése után viszont két év után fel is oszlott a zenekar.

„Tény, hogy az <<állami rockzenekar>>- címke, és a koncerteken Gyula árulózása megmérgezte a csapatot.

Főleg Vikidálra hatott ez, egy idő után már nem a színpad elején énekelt, hanem a dobok mellett. Teljesen leblokkolt az az izmos, szilaj énekes, aki egy személyben testesítette meg az erőt” – magyarázta az eseményeket. Mint elmondta, a zenekarnak búcsúkoncertje sem volt. „Eldöntöttük, hogy szétmegyünk, és ezután mindenki csinálta a dolgát. Arra sem emlékszem hol léptük fel utoljára.”

A szerzőként is kivételes tehetségű alkotó olyan emblematikus számok szerzője, mint a Tinédzser dal című hard-rock sláger, vagy a Skorpió Így szólt hozzám a dédapám című örökzöldje. Sok dalt írt a húgának, Szűcs Juditnak is, akit e slágerek a 70-es évek végén az ország legnépszerűbb énekesnőjévé tettek. A portál megjegyzésére, mely szerint a nyolcvanas években szintén Szűcs Juditnak írt Szikora Róbert-dalok már nem tudták fenntartani Judit népszerűségét, Szűcs Antal Gábor így felelt: „Jutka mindig is önálló személyiség volt, azt csinált, amit akart, és szerette volna úgy 1982 körül, ha Robi írja majd neki a következő lemezét, amit én tiszteletben tartottam, de hadd tegyem hozzá: én is dolgoztam azokon a lemezeken, amiket alapvetően Szikora Robi szerzett Jutkának. Végül is, ha jól tudom, azért került ki Robi a Hungáriából, mert Fenyő Miklósnak nem tetszett, hogy Szikora úgymond kifelé is ír. Robika nagyon tehetséges zenész, bármihez nyúl, az arannyá változik, pont olyan kvalitásos, amilyen Fenyő. Egy mellényúlása volt a pályája során, az a Modern Hungária, de azon kívül a maga kategóriájában professzionális dolgokat tett le az asztalra. Tisztelem, becsülöm őt. Anno mondtam neki: Miki, ha kirúgod Szikorát, arra rá fog menni a Hungária. És egy év múlva már szét is ment a zenekar.”

Szűcs maga is zenélt a Hungáriában a hetvenes évek elején.

„Én Mikinek nagyon sokat köszönhetek. Amikor a Hungáriába kerültem, nem volt egy vasam sem, ő vette meg az első erősítőmet, amit persze ledolgoztam, szóval, egy korrekt, jó kollégának tartom”

– idézte fel a gitáros.

A külföldi utakon szerzett tapasztalatok, a gyűjtött lemezek is formálták az előadó munkásságát, bár – mint mondta – ő a trendektől függetlenül szerezte a zenéket. „Például az Ünnepnap című dal megelőzte a Dire Straits-féle hangzást is… Az az igazság, hogy én a saját dallamaimból írom a zenét.”

A Dinamit mindennapjaiba is bepillantást engedett: „Jártuk a magunk útját, például bejártuk a fél világot. És közben sajnos nem volt időnk arra, hogy igazán jó lemezeket írjunk. A turnékat abban az időben fűtetlen Barkasokkal nyomtunk le, sokszor 1500 km-t utaztunk, de már 80 km/órás sebességnél kiestek a kocsik kerekei… És amikor megérkeztél a koncert helyszínére, mosolyogva ki kellett ugrani a buszból, és játszani.”

Máig érzékeny pontja a formáció történetének, hogy Vikidál Gyula átcsábítása után megromlott a viszony a P.Mobil és a Dinamit zenészei között. „Többször elmentem sörözni (Schuster) Lórival, mindketten sashalmi gyerekek voltunk… A P. Mobil finoman szólva is nagyon sokat köszönhetett a Skorpiónak, annak idején elvittük őket egy ORI-turnéra előzenekarnak, így megismerhette őket az ország. Vikidálnak már egy ideje rossz volt a kapcsolata Schusterrel, tehát nem ránk kellett volna haragudnia, hogy Gyula átjött hozzánk, akik még a Skorpió-évek alatt nagyot löktünk a Mobil szekerén, de talán már nem neheztel ránk” – fogalmazott Szűcs.

Hogy mire számíthat szeptember 7-én az egykori Ifjúsági Parkban a közönség, egyelőre nem tudni. A gitáros leszögezte: Vikidál Gyula nem lép fel a koncerten. „Örülnék neki, ha több egykori zenésztárs is színpadra állna, viszont a Rudán Joe és Kálmán Gyuri is iszonyatosan jó énekesek, profin hozzák a műsort, Gyula viszont már nem hozza olyan lazán ezeket a dalokat. Nagy látványosságot nem ígérünk, csak jó zenét és remek hangulatot.”

A borítóképen a Dinamit mai felállása látható. Forrás: Nullahategy.hu