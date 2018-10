A legjobb elsőfilmesek közé került Szilágyi Zsófia

A fiatal rendező Egy nap című alkotása is szerepel az Európai Filmdíj jelöltjei között.

A Európai Felfedezés 2018 – Prix FIPRESCI elismerést minden évben egy fiatal rendező veheti át első nagyjátékfilmjéért. A jelölt filmek közül az EFA több mint 3500 fős tagsága választja ki a győztest. A díj nyertese december 15-én Sevillában, a 31. Európai Filmdíj-átadón veheti át az elismerését.

A hat alkotás között szerepel Szilágyi Zsófia Egy nap című filmje, amely egy háromgyerekes anya percekre beosztott idejéről szól.

Az Egy nap a cannes-i filmfesztivál Kritikusok Hetén mutatkozott be, és elnyerte a nemzetközi filmkritikusok szövetségétől (FIPRESCI) a legjobb elsőfilm díját. A főszereplő Szamosi Zsófi júniusban a kassai Art Filmfesztiválon megkapta a legjobb színésznő Kék Angyal-díját, majd a Szarajevói Filmfesztiválon is a legjobb színésznő díjával jutalmazták.

Szilágy Zsófia filmje a belga Lukas Dhont egy tizenéves transzszexuális lányról szóló, Cannes-ban is díjazott Girl című drámájával; a grúz Ana Urushadze Scary Mother című drámájával; Gustav Möller thrillerével, A bűnössel; valamint a svájci Cyril Schäublin Those Who Are Fine és Adina Pintilie román-német-cseh-bolgár-francia koprodukcióban készült Ne érints meg! című alkotásával versenyez.

A díj idei jelöltjeiről egy bizottság döntött, amelynek tagja volt Katriel Schory (Izrael), az EFA igazgatósági tagja, Mihai Chirilov (Románia) és Azize Tan (Törökország), valamint a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének (FIPRESCI) három képviselője, Isabelle Danel (Franciaország), Robbie Eksiel (Görögország) és Michael Pattison (Egyesült Királyság) – olvasható a közleményben.

Borítókép: Szilágyi Zsófia rendező

MTI/Kallos Bea