A legszebb magyar lányok körül sürögnek a sztárok

Vasárnap este a Duna Televízió élő adásában végre kiderül, ki lesz idén Magyarország Szépe, aki az értékes nyeremények mellett elnyeri a lehetőséget, hogy hazánkat képviselje a Miss World világdöntőn.

A július 8-i show-ban a tizenhat döntős lány mellett nemzetközi és hazai sztárénekesek mutatják be exkluzív produkcióikat.

A finalisták a nyitány mellett négy szettben – fürdőruhában, a labdarúgó világbajnokság ihlette kollekcióban, nemzeti öltözetben és estélyi ruhában – vonulnak végig a kifutón.

A négy kör mindegyikét különleges zenei produkciók kísérik majd. A nyitányban Freddie gospel kórussal mutatja be legújabb dalát, a bikinis körben Berkes Olivér országos dalpremierje lesz hallható, míg a kreatív tour-ban az idei Eurovíziós Dalfesztivál osztrák indulója, Cesár Sampson énekli majd el versenydalát.

A nemzeti öltözékhez illő, jól ismert népdalt öltöztet új köntösbe Nika és a Fool Moon, míg az estélyi ruhás kör eleganciáját Berkes Olivér, Freddie, Király Viktor és Veréb Tamás exkluzív előadása emeli majd. Az est további részében Király Viktor is színpadra lép egyik szerzeményével, majd Vastag Csaba mutatja be legújabb dalát és a fiatal tehetség, Zävodi tévés dalpremierjére is itt kerül sor.

A Magyarország Szépe döntőjét a Duna Televízió és a Duna World csatornákon nézhetik meg az érdeklődők július 8-án, 19:30-tól.