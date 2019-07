A megbecsülés fontosságáról énekel Horányi Juli

A YOULÏ zenekar énekesnője szeret olyan problémákat feldolgozni a dalaiban, amelyek sok mindenkit érintenek.

Horányi Juli, a YOULÏ zenekar énekesnője 2018-ban például a Better Than Me című számával kampányt indított a bullying ellen az Absolut támogatásával. Most ismét egy igen komoly témához nyúlt, amivel valószínűleg sokan találkoztak már.

A dal címe Au Revoir – ami nem más, mint búcsú a szenvedéstől, amire többé már nincs szükségünk.

A szám egy olyan élethelyzetről szól, amikor az embert nem értékelik, nem becsülik meg eléggé, és nem hisznek benne.

Juli ezzel a dallal arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy az ilyen helyzeteket minél előbb fel kell ismerni, és ki is kell lépni belőle.

„Búcsút inteni lehet egy rossz párkapcsolatnak, és egy káros munkahelyi kapcsolatnak is, ahol az ember a maximumot beleadja, de mégsem ismerik el – vagy lehet egy barátságnak, amiben mi csak adunk, de alig kapunk vissza valamit.

Minden olyan helyzetről szól ez a dal, amiben nem vagyunk igazán szeretve és méltányolva.

Ezeknek a szituációknak, vagy embereknek előbb-utóbb búcsút kell mondanunk saját magunk érdekében, azért, hogy ne betegedjünk bele az életbe, hogy újra boldogok lehessünk és alkothassunk, teremthessünk” – fogalmaz az énekesnő, aki szerint,

ha folyamatosan mérgezi a közérzetünket valaki, és elhiteti velünk, hogy alkalmatlanok és értéktelenek vagyunk, az hosszú távon nagyon romboló hatású.

A dalszöveget Bubnó Lőrinc írta, aki a zeneszerzést és hangszerelést jegyzi.

„Nem volt túl sok kemény szakítás az életemben, talán csak egy, ami igazán és hosszú távon megviselt. Ennek ellenére valamiért elég gyakran szoktam kapcsolati válságokról, szakításokról dalszöveget írni. Ilyenkor persze meríteni tudok a körülöttem lévő világból, ahogy látom az ismerőseim, barátaim kapcsolatait, életét – és megpróbálok belehelyezkedni egy-egy szerepbe. Az Au Revoir esetében egy olyan lány bőrébe bújtam, aki egy nagyon romboló hatású kapcsolatnak mond végre búcsút” – mondja az énekesnő.

Horányi Juli saját zenekara mellett két másik produkcióban is szerepel rendszeresen. Az egyik a Cserháti Zsuzsa életéről szóló Boldogság, a másik pedig a ReCirquel társula Párizs Éjjel című előadása.