A Strand fesztivál nulladik napján adják át a Petőfi Zenei Díjakat

Idén Zamárdiban, a Strand fesztivál nulladik napján, augusztus 21-én adják át harmadik alkalommal a Petőfi Zenei Díjakat - hangzott el a szervezők sajtótájékoztatóján Sopronban, a 26. Telekom VOLT Fesztiválon.

A Petőfi Zenei Díjak átadását élőben közvetíti majd az M2-Petőfi TV, a Petőfi Rádió és a petofilive.hu. A 120 perces showban nyolc kategóriában osztják ki a díjakat a hazai könnyzenei élet legnépszerűbb előadóinak. Az Életmű-díjat idén Tátrai Tibor kapja.

Tiszttartó Titusz, a Petőfi Rádió csatornaigazgatója elmondta: a díj megalapításával a cél az volt, hogy tovább emeljék a magyar zene és a magyar előadók nívóját, az átadóval pedig méltó módon ünnepeljék meg az előadókat.

Lobenwein Norbert, Petőfi Zenei Díj egyik főszervezője azt mondta, hogy a tavaly és tavalyelőtt a VOLT fesztiválon rendezett gálát ezúttal azért a Balaton partján tartják, mert a Stand fesztivál a nyár egyik utoló nagy fesztiválja.

A gálára különleges, csak ott látható produkciókkal készülnek a fellépők. Együtt lép majd színpadra Tátrai Tibor és az Ivan and the Parazol, a Random Trip négy énekesnővel – Lábas Viki, Tóth Vera, Jónás Vera, Sena – egészül ki, de extra produkciót láthat majd a közönség Ákostól és a Wellhellótól is. Fellép még a Kelemen Kabátban, a Nagy-Szín-Pad! 2018 győztese, az Apey and the Pea, A Dal akusztikus versenyt megnyerő Leander Kills és ott hangzik el először élőben a Petőfi Zenei Díj dala a Cloud 9+ és Járai Márk előadásában. A műsor nemzetközi sztárvendége igén az angol dj, Sigala lesz. Fellép még a Punnany Massif is, amely 15 éves születésnapját ünnepli a Balaton partján.

Filutás Anna, a Petőfi Zenei Díj másik főszervezője elmondta, hogy a Petőfi Rádióban 2017. március 1. és 2018. március 1. között a legtöbbet játszott 150 magyar dalból választotta ki a zenészekből, producerekből, zenei szerkesztőkből, újságírókból, valamint koncert- és fesztiválszervezőkből álló kétszáz tagú zsűri a nyolc kategória 5-5- jelöltjét, akikre a mai naptól

július 26-ig lehet voksolni a www.petofilive.hu/petofizeneidij oldalon.

Az Év dala kategóriában a Blahalouisiana Ha élni felejtek című dala, Pápai Joci Origó című száma, Fábián Juli and Zoohacker Jazz and Wine című dala, a Lóci játszik Nem táncolsz jobban című száma és a 30Y Révbe ér című dalára lehet szavazni.

Az Év zenekara kategória jelöltje a Bagossy Brothers Company, a Balalouisiana, a Halott Pénz, a Hiperkarma és a Margaret Island.

Az Év női előadója kategóriában Schoblocher Barbara (Blahalouisiana), Lábas Viki (Margaret Island), Rúzsa Magdi, Sena és Fábián Juli szerepelnek.

Az Év férfi előadója kategória jelöltje Bagossy Norbert (Bagossy Brothers Company), Marsalkó Dávid (Halott Pénz), Ákos, Lukács László (Tankcsapda) és Pápai Joci.

Az Év videoklipje kategória jelöltje a a Blahalouisiana Ha élni fejeltek című száma, Rúzsa Magdi Mosd fehérre című dala, az NB LOL című száma, a Cloud 9+ Hide the pain című száma és a Random Trip Hajolj közel című dala.

Az Év felfedezettje kategória jelöltje a Lóci játszik, a Follow the Flow, az NB, a Jetlag és Zavodi+Berkes Olivér.

Az Év koncertje kategória jelöltje a 2017. szeptember 1-jén a Budapest Parkban tartott Halott Pénz koncert, a tavaly május 4-én, szintén a Budapest Parkban tartott Margaret Island koncert, a december 15-én az A38 hajón rendezett Lóci játszik koncert, a tavaly június 10-én a Budapest Parkban tartott Wellhello koncert és a november 27-én a Müpában rendezett Brains koncert.

Az Év dj-je kategória jelöltje pedig Dj Q-Cee, Jummodaddy, Lotfi Begi, Peter Sharp és Pixa.

A Petőfi Zene Díj szobor Verebélyi Diána képzőművész alkotása.