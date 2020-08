Benkő László már otthon lábadozik

A zenész bár még mindig nagyon gyenge, reményekkel telve várja a felépülését.

Egy hónapnyi kórházi kezelés után a napokban végre hazamehetett az otthonába a 77 éves Benkő László. A legendás zenész az elmúlt években túlélte a májrákot, a bőrrákot, egy tüdőembóliát, és most egy fertőzést is, amit egy láb- és bordatörés miatt kapott. Benkő még mindig nagyon gyenge, de reményekkel telve várja a felépülését.

Voltak nagyon nehéz napok bent – mondja halkan, kissé nehézkesen formálva a szavakat a Bors megkeresésére.

„Nagyon jó érzés itthon lenni, most a legfontosabb dolgom, hogy sokat pihenjek. Amíg bent voltam és volt erőm a hírekkel foglalkozni, akkor hallottam, hogy a halálhíremmel volt tele az internet” – meséli, majd hozzáteszi: „amikor azt olvastam, hogy meghaltam, az azért nem esett jól, de nem haragszom senkire. Végül is, abban a kitüntetésben volt ré­szem, hogy láthattam, milyen sok ember búcsúzott tőlem. Akinek a halálhírét keltik, az azt mondják, 100 évig él, és én is ebben bízom. Most arra kell koncentrálnom, hogy elhiggyem, fel lehet épülni ilyen sok nehézség után. Ami biztos, hogy koncertezni szeretnék, ez tartja bennem a lelket.”

Borítókép: Benkő László Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar zenész, billentyűs, zeneszerző, az Omega együttes tagja 2018. május 2-án.