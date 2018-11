Clive Owen és Tim Roth szereplésével drámai film forog Budapesten

A The Song of Names (A nevek dala) című film Norman Lebrecht zenekritikus azonos című díjnyertes regénye alapján készül. A lírai detektívregényként aposztrofált mozi cselekménye a második világháború elején kezdődik, és egy férfi hegedűművész testvére utáni nyomozásáról szól.

A forgatást 2018 őszén kezdték meg az alkotók, a film számos jelenetét a magyar fővárosban vették fel. Ezzel kapcsolatban napvilágot látott az első „így készült”-videó, melyben többek között François Girard, a film rendezője méltatja a magyarországi filmszakma hozzáértését, színvonalát.

Behind the scenes in #Hungary with Robert Lantos and Clive Owen at The Song of Names shooting. https://t.co/ynWvNRvu5U #TheSongofNames #cliveowen pic.twitter.com/5x4bwnowy1

— Andy Vajna (@realandyvajna) November 6, 2018