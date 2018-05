Dallos Bogit kiközösítették a gimiben

Az énekesnő nagyon fiatalon került a reflektorfénybe: mindössze tizennégy éves múlt, amikor beindult a karrierje.

Kamaszként kellett megtanulnia kezelni az ismertséget, és ez bizony nem ment könnyen. Bogit kicsi korától kezdve foglalkoztatta a zene, mindig is szeretett énekelni, dalszövegeket tanulni. Egy énekversenyre is jelentkezett, amit aztán az édesapja felvett, és feltöltött az internetre. A világhálón található videónak köszönhetően talált rá egy menedzser, és nem sokkal később megjelent a még gyermek énekesnő első dala.

„Tizennégy éves voltam, és nagyon boldog, hogy azt csinálhatom, amit szeretek. Nem igazán tudtam akkor megérteni, mi zajlik körülöttem” – magyarázta a Hot! magazinnak a 7kornálam! műsorvezetője.

Bogi 16 évesen jelentkezett A Dalba, ahol egészen a döntőig menetelt.

Közben persze a tanulásra is időt kellett fordítania, arra pedig különösen ügyelt, hogy a középiskolájában megmaradjon átlagos diáknak.

„Szerettem volna elkülöníteni a karrieremet és a sulit, de talán ez volt a baj. A gimnáziumban, ahová jártam, kiközösítettek, mert nem fogadták túl jól a szerepléseimet, így sulit váltottam” – magyarázta a most huszonegy éves lány, aki szerencsésnek mondhatja magát: az új iskolában új barátokra is talált, akik az érettségi alatt is végig segítették.

„Sokszor turnébuszban tanultam, de nekem fontos volt, hogy jól teljesítsek. Szerencsére az osztálytársaim támogattak, átküldték a jegyzeteket is, ha nem tudtam ott lenni az órákon.” – árulta el Bogi.