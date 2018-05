Dudás Dani évekig szerette titokban Hosszú Katinkát

Edzőtársa akkor kezdett közeledni a világklasszis úszónő felé, amikor annak házassága válságba került.

Dudás Dániel törölte az összes negatív hozzászólást az Instagram-oldaláról, mert nagyon durva kommentáradatot kapott, amiért összejött a férjezett Katinkával. Pedig talán semmi mást nem tett (legalábbis eleinte), mint meghallgatta gyerekkori barátjának a panaszait.

Egy a Borsnak név nélkül nyilatkozó edző azt mondta, hogy az uszodában más miatt nem annyira kedvelik Danit. „Eleve csúnyán lépett le Kaposvárról, a nevelőedzőjétől, másfelől meg nem nagyon szeret köszönni. Kovács Lászlóval 16 évig dolgozott, majd úgy távozott tőle, hogy el sem búcsúzott, és ha összefutnak, mintha nem is ismerné.”

A lap szerint Dudás egész más karakter, mint Shane. Állításuk szerint az amerikaival szemben érzelmes típus, és „valódi támaszként állt Katinka mellett.” A cikk azt sugallja, nem véletlen, hogy Hosszú István Dudást szép szavakkal illette, miközben Shane-nel nem ápolt valami jó viszonyt a család.

„Dani igazi férfiként viselkedett és nőként tekintett Katinkára, ami Shane-ről nem mondható el” – nyilatkozta a Lokálnak az édesapa.

Egyébként a Bors úgy tudja, nem hirtelen fellángolt szerelemről van szó: Dudás régóta vágyakozhatott Katinkára, ám csak most tudott közelebb férkőzni a bajnoknőhöz, most keletkezett rés a házasságukban.

„Gyakori eset, hogy egy párkapcsolatból egy baráthoz menekül a megbántott fél. Éppen ezért nem meglepő, hogy Katinka is olyasvalaki mellett talált menedékre, aki jó ismerőse. Dani gyerekkori barátja Katinkának, rá­adásul edzőpartnere is” – mutatott rá Hevesi Kriszta szexuálpszichológus, aki a portálnak azt is elmondta: szerinte ilyen esetben könnyedén fordul át a megvigasztalás, tanácsadás baráti érintésből ölelésbe, ahonnan már csak egy apró lépés a testiség. Hozzátette, ő sem tartja kizártnak, hogy Dani régóta táplált gyengéd érzelmeket Katinka iránt, ám csak most, a bajban lépett elő igazi férfivá ebben a szerelmi háromszögben.

