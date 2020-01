Gubik Petra: igyekszem kevesebbet foglalkozni azzal, mit gondolnak mások

A színésznő ma már nagyobb hangsúlyt fektet a saját megérzéseire, belső hangjára.

Az első magyar klezmeroperett, a Menyasszonytánc ősbemutatója 2006-ban volt. Gubik Petra akkor még a kisvárdai gimnázium padját koptatta, most pedig ő alakítja Rózsit, a katolikus családban nevelkedett árva lányt, akiről esküvője előtt derül ki, hogy zsidó. A színésznővel az előadás kapcsán a Lokál beszélgetett.

A Menyasszonytánc ősbemutatója idején a 17 éves Gubik Petra még a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium padjait koptatta. Készült a szinművészetire, színésznő szeretett volna lenni, de ezt akkor még nem tudta igazán. A színésznő a lapnak arról is beszélt, hogy akkoriban, nyaranta a Doktorock színtársulattal dolgozott, és színpadra állítottak egy darabot. Akkor ismerkedett meg Miklós Tiborral és Nagy Anikóval, akik nagy hatást gyakoroltak rá a későbbiek során, amiért a mai napig hálás.

A Menyasszonytácban alakított szerepével kapcsolatban elmondta, Rózsi tisztasága, őszinte egyszerűsége, egyenessége, tartása az, ami megérintette. Mint mondja, az egyszerű paraszti világ, a népi kultúra mindig is vonzotta. A gondolkodásmódjuk, a lehetőségeik, a rendszer, amelyben működtek, mindig érdeklődéssel töltötte el. Úgy fogalmaz, talán ezért is végezte az egyetemen néprajz–muzeológia szakot. A közönség énekesnőként ismerte meg, pedig nemcsak zenés színésznő, hanem erős prózai színésznő is. Szinkronizál, és elvégezte a drámainstruktor szakot is.

„Volt idő, mikor nehezen, félve adtam arra választ, hogy ki vagyok én. Úgy éreztem, nincs jogom azt állítani színésznő vagyok. De ma, ebben a pillanatban, ha megkérdezik, mi vagyok, egyszerűen azt felelem: színésznő”

– mesélte magáról.

„Keményen dolgoztam az elmúlt időkben, és remélem még hosszú út áll előttem. Igyekszem minél kevesebbet foglalkozni azzal, mit gondolnak mások, és nagyobb hangsúlyt fektetni a saját megérzésemre, belső hangomra” – tette hozzá Gubik Petra.