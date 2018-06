Hosszú Katinka: Akár marslakó is lehet az edzőm

Az úszónő reagált új trénere személyével kapcsolatos találgatásokra.

Mint ismert, az úszó a szakmai- és a magánéletében egyaránt szakított edző-férjével, Shane Tusuppal. Az ügy napvilágra kerülése óta pedig a fél ország azt kérdezi: Hogyan tovább, Katinka?

Az őrületes munkatempójáról és megérdemelt sikereiről híres úszónő ugyanis normál esetben júniusra már számos versenyen (és érmen…) túl van, idén azonban lassabban mennek a dolgok. Katinka viszont azt mondja: bár nem így tervezte, ez a kényszerszünet még jól is jött neki, hiszen „lemerültek az elemei, és örül, hogy van ideje töltődni”.

Katinka a Molcsapat oldalán megjelent interjúban egyértelműen kijelentette, hogy bár nehéz volt meghoznia a döntést, a Shane-nel való szakítást véglegesnek tekinti. Tusupnak viszont óriási szerepe volt Katinka sikereiben – ezt az úszónő maga jelentette ki korábban -, így azonban felmerülhet a kérdés: lehet-e hasonlóan sikeres utódot találni, aki garantálni tudja az eddig megszokott eredményességet is?

Katinka erről azt mondta: „Bizonyára nem lesz egyszerű megtalálni azt a szakmai hátteret, amely megfelelő a pályafutásom folytatásához. Egyelőre dolgozom rajta. Tudom, hogy sokan szeretnének segíteni, ez jólesik, ugyanakkor azt gondolom, két évtizedes tapasztalat van mögöttem, én ismerem a legjobban saját magamat, én tudom, hogy mire van szükségem, ezért mindenképpen nekem kell meghoznom a döntést.”

A sajtóban már folyik a találgatás Tusup utódjával kapcsolatban, a Molcsapat szerint már szóba került francia, német és magyar szakember is, de egyelőre Katinka nem kívánta kommentálni a pletykákat.

„A számomra legmegfelelőbb emberben gondolkozom, ez lehet magyar vagy külföldi vagy akár marslakó”

– válaszolta Hosszú.

Ha az új edző személyével kapcsolatban nem is, a taktikával kapcsolatban már Katinkának is van preferenciája. Mert az fontos kérdés, hogy marad-e a rengeteg, szinte egymást érő verseny, vagy lassabb tempóra vált, és több pihenőidőt hagy magának, ahogy az idei év első felében is tette.

„A sokversenyes szisztéma hozta meg számomra a sikereket, és én is úgy gondolom, rengeteg előnye, jótékony hatása volt. Versenykörülmények között tudtam begyakorolni a szükséges rutint, akár fizikális, akár mentális értelemben, így a legfontosabb pillanat, mint például az olimpiai döntő – bármennyire is furcsán hangzik – alig volt más számomra, mint egy akármilyen versenyen felállni a rajtkőre. Ám ez az időszak arra is jó volt, hogy rájöttem, minden embernek szüksége van a kikapcsolódásra, feltöltődésre, hogy akkor, amikor kell, igazán oda tudja tenni magát.”- fejtette ki Katinka.

Borítókép: MTI Fotó/ Illyés Tibor