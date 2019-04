Itt az új JETLAG X Nemazalány X Jumodaddy dal!

A rádiós elektropop zenekar, a YouTube-ot letaroló selfmade popsztár, és a Petőfi Zenei díjas DJ-producer közös dala a nyár egyik nagy dobásának ígérkezik.

A Hülyeakaroklenni egy műfajokon átívelő dal a vágyakozásról, amely mindannyiunkat meg-megérint egy régmúlt, szép emlék felidézésekor.

“Egy váratlan találkozás ihlette, amikor Szigeten összefutottam valakivel, akihez hosszú ideig szoros szálak fűztek. Eszembe jutottak a közös emlékeink, és nosztalgikus hangulatba kerülve szívesen elnyújtottam volna a pillanatot, hogy újra átélhessem őket. Bár tudom, akkor sem volt minden tökéletes, mégis csak a szép emlékek maradtak meg bennem, a felhőtlen, őrült momentumok, amikre mindig mosolyogva tekintek vissza“ – vallotta a énekes-szövegíró, Molnár Tamás.

A trekk eredetileg egy JETLAG X Jumodaddy feat-nek indult, ám a munkálatok kezdetén párhuzamosan zajló beszélgetés során kiderült, hogy Fanni (aka Nemazalány) is szívesen beugrana a projektbe egy rap-résszel, amitől új értelmet kaphat a dal.

“Eddig kizárólag a saját kiadóm, a Last Project Records előadóival vállaltam együttműködést, de ez a dal megérintett, és örömmel csatlakoztam a srácokhoz. Bevallom: gyerekkoromban AFC rajongó voltam, így akár azt is állíthatjuk, hogy egy régi vágyam vált így valóra. A közös munka során kiderült, mindannyian szembesültünk már azzal a problémával, amikor a karrierünkre fordított időnk és energiánk a magánéletünk rovására megy. Egyszerűen nehéz, szinte lehetetlen mindenhol egyformán jelen lennünk, erről szólnak az én soraim, és azt hiszem, kortól, nemtől, vagy hivatástól függetlenül nagyon sokan fognak tudni azonosulni velük” – mesélte a dal női szereplője, aki az utóbbi idők egyik legzajosabb self made sikerét aratta a YouTube-on: Nemazalány művésznéven több milliós nézettséggel büszkélkedhet, saját csatornájának megtekintései pedig már túl vannak a 80 millión.

“Számomra mindig is érdekes volt a műfajok vegyítése, ezúttal egy igazán friss Future Bass-Pop-Hip-Hop dalt faragtunk. A cél az volt, hogy Tomi és Fanni oldaláról is egy őszinte duett legyen, de mégis megállja a helyét akár egy partyban is. Számos verzión vagyunk túl, szinte a végletekig finomítgattuk a dalt, mire elnyerte végleges formáját. Mindannyian maximalisák vagyunk, és a lehető legtöbbet akartuk kihozni ebből az exkluzív kollaborációból” – tette hozzá Jumodaddy.

A dalhoz ezúttal különleges fővárosi helyszíneket keresett a stáb: forgattak speciális, keleti élelmiszerekre specializálódott üzletben, egy veterán roncsautó telepen, az éjszaka kellős közepén egy villamos-alagútban, és egy régóta használaton kívüli uszodában is.

“Többször kerültünk rázós szituba. A használaton kívülinek hitt alagútban például váratlanul megjelent egy garázsmenet-járat, a fedett uszodában pedig tűzijátékot lőttünk fel ami elég ijesztően visszhangzott” – árulta el a klip rendezője, a JETLAG basszusgitárosa, Czoller Bence.

A Hülyeakaroklenni már elérhető a JETLAG official YouTube csatornáján.