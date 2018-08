Király Viktor pörgeti fel az Arénát James Bluntnak

Az ötszörös Grammy-jelölt James Blunt négy év után újra Magyarországon koncertezik. A hangulatot és a különleges zenei élményt spéci akusztikus felállásával Király Viktor alapozza meg a brit sztár előtt.

James Blunt The Afterlove című turnéjának következő állomása a Budapest Aréna: a magyar rajongók a négy évvel ezelőtti, hatalmas sikerű magyarországi fellépése után újra találkozhatnak a különleges stílusú és egyedi hangú zenész-előadóval, aki a You’re beautiful és az 1973 című slágerekkel vált világszerte ismertté és népszerűvé. Az énekes ezúttal a tavasszal megjelent The Afterlove című lemezét mutatja be a hazai közönségnek.

A koncert igazán „királynak” ígérkezik, hiszen az estet a mindig meglepetéssel készülő Király Viktor indítja, aki ezúttal akusztikus szettel lép színpadra. A sármos popénekesnek nemrég jelent meg a nyári hangulatot árasztó Király utca című slágergyanús szerzeménye, mely a Budapest Dal 2018 pályázatra íródott, és amelyben Király Viktor a „saját” utcájában andalog.

A május 8-i koncertre már csak az utolsó jegyekhez lehet hozzájutni a www.livenation.hu oldalon keresztül és a Ticketpro országos hálózatában.

Borítókép: Király Viktor dalszerző-énekes