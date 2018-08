Kisfiát választja karrierje helyett Szinetár Dóra

A színésznő és Makranczi Zalán gyermeke, Benjámin tavaly szeptemberben született, s kiderült, hogy Down-szindrómás.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Az Operettszínház legnépszerűbb sztárja lemondta szerepeit, hogy minden idejét a kis Benjaminnal tölthesse – írja a Borsonline legfrissebb száma.

Mint a legtöbb színházban, májusra már a Budapesti Operettszínházban is körvonalazódni látszik a 2018-2019-es évad terve. A teátrum kedden tartotta meg e témában a sajtótájékoztatóját. Kiderült, a sokak által rajongásig szeretett Rómeó és Júlia lekerül a műsorról, de Szinetár Dóra havi egy-két elő­adásban visszatér.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ám a színház egyik legnépszerűbb művésze ebben az évadban még nem érzi készen magát arra, hogy az ősszel első életévét betöltő kisbabája mellett tartós munkát vállaljon, így csak havonta 1-2 alkalommal lesz látható az Ének az esőben című darabban. Dóri és Makranczi Zalán kisfia, Benjámin tavaly szeptemberben született, a születése után kiderült, hogy Down-szindrómás. A színésznő azonban elárulta, a genetikai eltérés egyáltalán nem befolyásolta abban, hogy, bár megtehetné, mégsem megy még vissza teljes munkaidőben dolgozni.

Benji csodálatos kisfiú, mindenki el van ájulva tőle, hogy milyen szépen fejlődik. Vannak fejlődési szakaszok, amelyekben a korát is meghazudtolóan előre jár, végtelenül ügyes, értelmes és okos. Nincs szüksége több törődésre és odafigyelésre, mint egy vele egykorú babának. Nem az ő fejlődése az oka annak, hogy még itthon maradok, nincs extrán igénye rám – kezdte Dóri, aki gyorsan meg is magyarázta, hogy ha nem Benji speciális helyzete, akkor mi a fő indoka, hogy a színésznőség helyett most inkább az anyaszerepre koncentrál.

Egyrészt Marci és Zorka születése után is így tettem, egyszerűen szeretem kiélvezni és kihasználni a babázás minden pillanatát. Nem azért szültem negyvenévesen, hogy aztán azonnal visszaálljak a színpadra. Végtelenül szerencsés vagyok, hogy ebben a tervemben az Operett is támogat, nem minden színház engedi ezt meg a kismamáinak – mondta a színésznő, aki azt is elárulta, az Ének az esőben az egyik kedvenc előadása munka szempontjából, ezért külön öröm, hogy ebben a produkcióban áll vissza a színházi repertoárban.

Nagyon szeretem, hiszen egy vérbő komikát játszhatok. Tényleg nagyon jó érzés, hogy Lőrinczy György főigazgató számít is rám, de még sem erőlteti, hogy új produkciót vállaljak, így kicsit vissza is térhetek a kollégáim közé, de Benjaminnak sem kell sokat nélkülöznie engem – magyarázta a színésznő.

Az Operettnél is teljesen természetes, hogy Dóri akkor tér vissza az összes szerepébe, amikor csak szeretne.

A Budapesti Operettszínház nagy szeretettel várja vissza Dórit, de a kismamára bízza, mikor szeretne visszatérni. Fo­lyamatosan egyeztetésben va­gyunk, idén új premierje nem lesz a színházban, de ha vissza szeretné venni a korábban játszott szerepeit, szívesen várjuk. A legfontosabb azonban az, hogy Dóri minden percét kiélvezze az anyaságnak – mondta Lőrinczy György, az Operettszínház igazgatója.

Borítókép: Szinetár Dóra (j) Kelemen Kató és Szendy Szilvi (b) Vadász Frici szerepében Eisemann Mihály az Én és a kisöcsém című operettjének próbáján a szegedi Dóm téren 2016. július 14-én.

MTI Fotó: Kelemen Zoltán Gergely