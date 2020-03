Különleges videóval jelentkezett a New Level Empire

Hamarosan lemezbemutató koncertet tart a zenekar.

Elkészült a frissen megjelent NLE album legújabb klipje. Nézz és láss videója.

„Olyan, mint egy posztkubista festmény, amit egy nylon-szatyorban loptak el és picit megázott a parkolóban.”

Megtörténünk címen nemrégiben megjelent a harmadik NLE album, amelynek bemutató koncertje március 21-én lesz az Instantban. Ezen a lemezen található meg a Giaj közreműködésével készült Nézz és láss dal, amelyhez egy rendhagyó klipet is forgatott a zenekar.

A szám Scott, Paul Jenkins, Derek A. Richardson, Dwayne Thomas és Wright Reuben Don’t you want me számának feldolgozása. A videóban összesen 20 különböző karaktert jelenítenek meg a tagok.

“Egy kellemes, szeles és szélsőséges vasárnapi napon forgattuk a videót Budapesten. Napsütés, szélvihar, néha egy kis eső. Ez már szinte hagyomány, ha a zenekar szabadtéren forgat, tuti rossz idő van. De megoldottuk. A videó stílusa egyébként teljesen eltér a tőlünk megszokott, eddigi világtól. Mindannyian több karaktert jelenítünk meg, minden zenekari tagnak 4 szerepe van, így 20 karaktert jelenítünk meg.

Van itt pantomim-zsonglőr, postás, autószerelő, szakács, üzletasszony… stb.

A végeredmény pedig egy roppant szürreális, már-már eklektikus klip lett.

Olyan, mint egy posztkubista festmény, amit egy nylon-szatyorban loptak el és picit megázott a parkolóban; de ettől lett nagyon vicces.” – foglalja össze Zola.

Az énekes azt is elárulta, hogy a többféle szerepvállalás az ő életében is jelen van.

„Szerencsésnek tartom magam, amiért sokszínű a munkám, ezáltal az életem is, hiszen a zene mellett vannak olyan területek, amelyeket szenvedéllyel végzek. Ilyen például a műsorvezetés, a filmes munkák, illetve a narrálás.”

Mellette a zenekar dobosa, Newl is több szerepben áll helyt a valóságban:

„Postás csak a klipben voltam, de például eredetileg pedagógusnak tanultam, és a New Level Empire mellett a mai napig is aktív dj vagyok és műsort is vezetek egy zenecsatornán.”