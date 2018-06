Milliós estélyikre, táskákra sem sajnálja a pénzt Rúzsa Magdi

Az énekesnő saját bevallása szerint is divatőrült, de egyéni stílusával másoknak is példát mutat.

Nagy utat tett meg Kishegyesről a Megasztár harmadik szériájának nyertese, Rúzsa Magdi. A Jugoszláviában született énekesnő azóta már magyar állampolgár, és visszafogott lányból az ország egyik legmeghatározóbb divatdiktátora lett. Igaz, meg is adja a módját, Magdi nem fukarkodik, ha egy-egy számára kedves darabban szeretne pompázni.

Az énekesnő hivatalos Instagram-oldalán láthatjuk, Magdi a nagy világmárkák mellett a hazai, egyedi tervezésű ruhákat is előszeretettel vásárolja, illetve viseli.

A saját bevallása szerint is igazi divatőrült, Rúzsa Magdi nem csak kiemelkedő zenei tehetségével, hanem öltözködési stílusával is kitűnik a sztárok közül – mondta a Borsnak egy ismert fashion stylist, aki már saját márkát is alapított, s szabadúszó tervezőként számos esetben működött közre hazai és nemzetközi divatprojektekben is.

Egyedi stílusához nagyban hozzájárul, hogy bátran viseli a hazai tervezők legújabb alkotásait és egészíti ki azt a külföldi divatházak egyes darabjaival. Mára igazán kiforrott stílusjegyei vannak. Homokóra alkatát ki­hang­sú­lyozva, a kifejezetten nőies, test­alkatot követő ruhákat részesíti előnyben, a színpadon és a video­klipekben pedig ezt ötvözi va­gány, feltűnőbb darabokkal és kiegészítőkkel, amik jelentős része szintén hazai tervező munkája.

Szerencsére egyre több művész fedezi fel, hogy a hazai tervezői darabok remekül mutatnak a világmárkák mellett, előnyük az, hogy kis szériában, akár személyre szabva készítik azokat, így igazán egyedi megjelenést kölcsönöznek – mondta.

