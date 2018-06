Pásztor Anna és Nagy Feró kapcsolata különleges

Lelki kötelék fűzi őket egymáshoz, ráadásul mindketten igazi lázadók.

Pásztor Anna és Nagy Feró még duettet is énekeltek együtt a Fő­városi Nagycirkuszban tartott koncertjük so­rán – olvasható a Bors Online-on. Bár mindketten rock and roll-bohócnak öltözve álltak közönség elé, Feró úgy érezte, ennek fele sem tréfa.

Anna a portálnak a következő sztorit mesélte el: „Elárulta Feró, hogy amikor kikukucskált a saját száma kezdetekor a színpadra, és meglátta, hogy mit művelek, arra gondolt, hogy Jézusom, ez a nőszemély őrült, nem megyek oda ki, mit fogok én ott csinálni, ehhez nem tudok hozzászólni.” Az esetet az Álmatlan című filmben is megörökítették, amellyel az V. Nemzetközi Savaria Filmszemle legjobb dokumentumfilmnek járó nagydíját is elnyerték. „Én akkor már 45 perce színpadon voltam, és emiatt teljesen felhevült állapotban, tele adrenalinnal, ő ekkor csöppent bele egy teljesen idegen zenekarba, teljesen idegen közönség előtt” – folytatta az énekesnő. „Üvöltöttem a dalt az arcába, amikor a legnagyobb megrökönyödésemre láttam a szemében némi megszeppentséget. El tudom képzelni, hogy Ferónak az új generáció elmeroggyantsága elsőre ijesztő lehetett. Másnapra olyan szinten felpörgette magát, hogy nekem kellett összeszednem magam.”

A portálnak adott nyilatkozata szerint Anna rendkívül bensőségesnek érzi kettejük kapcsolatát. Ennek az az oka, hogy rengeteg közös vonásuk van.

„Simulékonyak va­gyunk mind a ketten. Ezt senki nem gondolná rólunk, de nagyon nagy szükség van simulékonyságra és intelligenciára ebben a szakmában. Tudni kell mérlegelni a cél és a megvívandó harcok között, és tudni kell nem belemenni azokba a harcokba, amelyek nem fontosak. Fel kell venni a tempót, hogy a legkülönbözőbb világokban is megtaláld a helyed, és jó kommunikációs képességre van szükség ahhoz, hogy a másik ember világába bele tudj csöppenni. Ez a képesség Feróban és bennem közös, ő olyan az életemben, mint egy pót­apa. Vannak ilyen lélekbarátságok, mint a mi­enk, párhuzamosan futnak, igazából nem szükségeltetnek hozzá óriási összekapaszkodások, életben tartja az is, ha időről időre összefutunk.”