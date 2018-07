R. Kárpáti Péter: nem kell félni a haláltól

A Barátok Köztből is ismert színészt évek óta foglalkoztatja az elmúlást követő lét gondolata, hiszen a családjában is volt földöntúli tapasztalat. Halálutáni élmények címmel hamarosan új könyve is megjelenik a témában.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu Ahány ember, annyiféle módon kezelik a halál kérdését: van, aki szerint az élet véges, és a halálunk után nincs tovább létezés, ám akadnak olyanok, akiknek meggyőződése szerint az élet nem ér véget az elmúlással. A Bors Online R. Kárpáti Péter színművésszel beszélgetett, aki először 17 éves korában találkozott az Élet az élet után című könyvvel, ami gondolkodásra késztette a témában. „Régóta foglalkoztat az a kérdés, hogy miért van, hogy a klinikai halál állapotában lévő személyek egyharmada igazolhatóan be tudott számolni arról, hogy miután megszűnt az agyi tevékenységük, <<további tapasztalatokat>> észleltek” – kezdte meg okfejtését a portálnak Péter, aki két nagy sikerű könyvet írt már a témában és rövidesen, idén ősszel a harmadik is megjelenik. „Én egy szkeptikus, Bika jegyű pali vagyok, aki az elmúlt érában szocializálódott” – folytatta a színész. „Az évek és a tapasztalások során el kellett fogadnom, hogy rengeteg olyan esemény van, amit a természettudománnyal nem tudunk megmagyarázni. Mostanra elmondhatom, hogy tapasztalataim szerint a klinikai halál állapotában valami különös tudatjelenség megmarad. Csak Amerikában nyolcmillió igazolt esetet tartanak nyilván, az átélők szerint a halál kevésbé félelmetes, mint amennyire sokan szorongnak tőle.” Mint a cikk írja, könyvében Péter számos hazai esetet tár fel: szakemberekkel, vallási és spirituális szakértőkkel, továbbá a klinika halált átélőkkel is készített interjúkat, ugyanis fontosnak tartotta, hogy hiteles és szavahihető embereket szólaltasson meg. A színész szerint gondot jelent, hogy „sok a sarlatán, akik tévés csatornákon, emelt díjas számon megmondják a jövőnket.” Ugyanakkor hozzátette, hogy maga is találkozott olyan emberekkel, akik valóban különleges képességekkel bírnak – bár kérdezni nem mert tőlük. „A végén még kiderülne, hogy előző életemben, amennyiben van ilyen, valamilyen kellemetlen ember, mondjuk bérgyilkos voltam, és azzal a tudattal képtelen lennék együtt élni” – mondta a színész, aki ezután két meghökkentő esetet is megosztott portállal. „A családi legendáriumban volt egy olyan eset, ami ha nem is bizonyítható, de elgondolkodtató volt: a nagynéném – aki már egy évtized óta nincs köztünk – az egyik ismerősénél aludt, amikor kiderült: meghalt az egyik rokonunk. Éjszaka a ház súlyos tölgyfaajtaja egyszer csak kinyílt magától, és egy fénycsík közelített felé, szerinte a szerette szelleme volt az.” A másik eset szintén csak természetfeletti szempontból magyarázható. „A könyvben az egyik átélőnek megállt a szíve. Rohantak hozzá az orvosok, ő maga eközben három-négy méter magasról nézte saját testének újra­élesztési kísérletét a kórterem plafonjáról. Érdekes, hogy a legtöbb átélő ezt a magasságot érzékeli a klinikai halál állapotában. Ezt megelőzően a kórteremben állt, s amint a személyzet rohant az újraélesztővel, konkrétan átfutottak rajta. Akkor azt kívánta, inkább ne élesszék újra, ugyanis hatalmas boldogságérzet, béke szállta meg. Az egyik nővérke az orvosi szobában leejtett egy tűt, ami begurult a polc alá. A sikeres újraélesztés után az átélő vissza tudta mondani a becsomagolt fecskendő pontos sorszámát, ami szinte sokkolta az orvosokat” – mesélte Péter, aki országszerte már több mint 170 előadást tartott a témában. Borítókép: R. Kárpáti Péter színész

Forrás: MTI / Rosta Tibor HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS