Szente Vajk: Csakis a tudás számít

Tavaly karácsonykor debütált a Duna Televízióban a Honfoglaló című műsor. A műsorvezető Szente Vajk, aki maga is nagy rajongója a játéknak, akár a képernyős, akár az online, akár a társasjáték-verzióról van szó. Szente Vajk a műsorvezetés mellett színpadi szerepeket játszik és rendezőként is alkot – írja a Vasárnap Reggel legfrissebb száma.

Tavaly karácsonykor debütált a Duna Televízióban a Honfoglaló című műsor. Azoknak az olvasóknak a kedvéért, akik esetleg még nem ismerik a játékot, elmondaná mi a tét?

Remélem, már nem sok olyan tévénéző van, akinek bármi újat tudok mondani, hiszen a világsikert magáénak tudó magyar online játékon alapul a televíziós vetélkedő. 2002 óta folyamatosan hódít a Honfoglaló – én is nagy rajongója vagyok. Az online világban nagy siker a Magyarország meghódításáért folytatott küzdelem. Régi terv volt, hogy ebből a népszerű játékból televíziós vetélkedő is készüljön, ez tavaly karácsony és szilveszter között meg is valósult. Ismert emberek szerepeltek az első adásokban, január óta pedig bárki játszhat a műsorban, melynek fődíja 30 millió forint. Az ország meghódításáért három hadvezér csap össze, mindegyiknek van egy-egy vára Magyarország különböző megyéiben, és a többi szabad várat kell elfoglalniuk.

Mennyi idő alatt jutnak el a játékosok a finishez?

Félévente. Minden adásban egy játékos győz, ő a bajnok. Háromhetente pedig a bajnokok csapnak össze egymással. A győztesek aztán a szuperbajnokságban játszanak, melynek selejtezőjében 5 millió a tét, az elődöntőjében 8 millió, az utolsó három játékos pedig már 30 millió forintért mérheti össze a tudását. Hihetetlenül hosszú a játékosok várólistája, talán ez az egyik legjobb visszajelzés arra, hogy mennyire szeretik a nézők a műsort.

Az online játéknak és a televíziós vetélkedőnek a nagy elődje egy igazi társasjáték.

Így van. A játék azon formája is rendkívül kedvelt a baráti társaságok, családok körében. Mára az online játék össze van kötve a televíziós vetélkedővel, így a nézők is játszhatnak otthonról. Ez nem egy szerencse alapú játék, itt csakis a tudás számít.

Sokat kell készülni műsorvezetőként a játékra?

Remélem, senki nem érti félre és nem tart szerénytelennek, de alapból szükség van némi háttértudásra, mivel sokat kell rögtönözni. Az ilyen helyzetekre nem lehet előre készülni. De természetesen rendszeresen kutatok is, próbálom különleges információkkal kiegészíteni a feladványokat.

A játékosokból is kell készülni?

Igen, ebben egy nagyszerű coach segít. Meg kell ismernem a játékosok személyiségét, hogy honnan jöttek, mi a szakterületük. Jó, ha tudom, ki irodalmár és ki kémikus, amikor felteszem a kérdést. Leginkább maga a játék motivál, mert én is imádok társasozni, főleg a kvíz alapúakat szeretem. Az agyam nem műsorvezető része végigjátssza a játékot.

Kicsit pszichológusnak kell lennie játék közben?

Abszolút. A játékosok a laptop mellől érkeznek, ahol addig nem láttak ellenfelet, anonim volt a versengés. Itt a stúdióban pedig a stylisttól a sminkesig mindenki a játékosokért van. Ez merőben más élmény, mint amit otthon a kanapén át lehet élni. A tét is adásról adásra nő. Nekem műsorvezetőként néha szigorúnak kell lennem, néha pedig viccelődve lazítani kell kicsit a játékoson, hogy oldjam a stresszt. Az a célom, hogy a versenyzők a tudásuk legjavát mutathassák meg.

Önnek mi a kedvenc társasa?

Viccen kívül a Honfoglaló az egyik. Évek óta megvan a társasjáték, és családi körben sokszor leülünk mellé. Édesapám is rajong a társasokért, sőt, saját maga sem rest játékot készíteni, ha valami újra vágyik. Tavaly például a Ki veszi meg Neymart? néven készített egy társast, ez az egyik legviccesebb játék, amit valaha játszottam.

Mikor van ideje társasozni?

Ez jogos kérdés. Az elmúlt évben odafigyeltem, hogy több időt szakítsak a kikapcsolódásra is.

Önről tudni lehet, hogy a színpadi szerepek mellett zenét szerez, műsort vezet, de rendezőként is alkot. Augusztus 10-én mutatták be Szegeden az Apáca Show című musicalt, amit ön jegyez rendezőként.

Igen, én rendezhettem a világhírű film musical változatának az ősbemutatóját, és ezzel életem egyik álma valósult meg. Mi mást kívánhatna magának egy zenés színházi rendező, mint hogy a Szegedi Szabadtéri Játékokon egy világhírű musical ősbemutatóját tarthatja meg? Szeptember 7-én az Operettszínházban is bemutatjuk, utána pedig egy nyolcállomásos turnéra indulunk, így az egész országnak meg tudjuk mutatni ezt a páratlan darabot. Megkockáztatom, hogy az elmúlt évek musicaltermésének az egyik ékköve lehet ez a darab.

Az öröm mellé izgalom is társult, hogy fiatal művészként Öné a rendezés joga?

Alig vártam. Az idős alkotók elismertsége mellett jó azt érezni, hogy a fiatalok is remek dolgokat hoznak létre. Az, hogy mennyire eredeti víziói vannak egy rendezőnek, nem feltétlenül függ össze azzal, hogy mennyi időt töltött el a szakmában.

Ha már vízió, könnyen összeállt a fejében az Apáca Show terve?

Nagyon erős kép fogalmazódott meg bennem arról, hogy milyen stílusú darabot szeretnék látni. Tudtam, hogy egy különleges, szimbolikus tér köré kell rendeznem az egyszerre nagyon szellemes, rendkívül emocionális és páratlanul látványos darabot, amihez zseniális muzikalitás társul.

Az Apáca Show című film egy hamisítatlan vígjáték, mennyire meghatározó önnek a humor?

Vidám családban nőttem fel, nagyon fontos számomra a nevetés, a vicc. Viszont a színpadi humor nem lehet ötletszerű, sok benne a matematika, egy valódi algebrarendszer. Más humorral dolgozik Rejtő Jenő, mint például most mi az Apáca Show-ban. Komoly kihívás, hogy benne legyen a színházi humorom, de az előadás igényeire is figyeljek.

Szigorú rendező?

Erről a kollégákat kellene megkérdezni. Támogató vagyok, de szigorú. Próbálom arra ösztönözni a kollégákat, hogy engedjék a tehetségüket áramlani a színpadon. A rendezői elképzelések pedig gyönyörű egységgé forrnak a színészek és a többi kolléga tehetségével, munkájával. Nem hiszem, hogy sértegetéssel vagy ostorozással ösztönözni lehet bárkit is, tisztelni kell a másikat.

