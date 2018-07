Szocreál miliő pillangóval: itt egy klip, ami lélegzethez juttat

A Fonogram-díjas Belau új videoklipje olyan, mint a nyaralás: van benne utazás, bizakodásra ad okot, és a hétköznapi dacot spontán derűvel váltja fel.

A Belau az Island of Promise című bemutatkozó videójával tűnt fel a magyar zenei életben, amely számos elismerést gyűjtött be. A zenekar két év alatt számos sikernek örülhetett: több portálon is bekerültek az év legjobb dalai és klipjei közé, megnyerték a Klipszemle különdíját, felléptek többet között a hollandiai Eurosonicon, az amerikai SXSW-n, a Reeperbhanon, vagy az Untold fesztiválon is. Első lemezük 2016-ban jelent meg, The Odyssey címmel, amely Fonogram-díjat kapott az év elektronikus zenei albuma kategóriában. A csapat az amerikai turnéja után, de még a fesztiválon szezon előtt, friss klippel jelentkezik: ez a Breath, vagyis Lélegzet. A zenekar közleményében úgy jellemzi magát, mint akiknek az „ectronica-val átitatott dalainak világában az elvágyódás és a reményteli hangulat találkozik aktuális elektronikus zenei alapokkal.” Az új dal is zökkenőmentesen simul a formáció ars poeticájába, hiszen miközben dúdoljuk, az elvágyódásban eleve benne feszülő ellentmondást, a „szomorkás derűt” vagy a „nosztalgikus bánatot” az utolsó cseppig belélegezhetjük.

A Breath című dalban ezúttal a Leyya nevű osztrák formációból ismert Sophie Lindinger működik közre, akivel a zenekar először Texasban találkozott személyesen.

A második Belau lemez előreláthatólag tavasszal lát napvilágot, a tőlük koncerteken megszokott instrumentális dalokon kívül néhány külföldi közreműködővel. Az új dalok egy különleges utazást zenésítenek meg a karibi térségében, ezt a világot szeretné a formáció még inkább átadni azoknak, akik elmennek a koncertjeikre. A zenekar nyáron folytatja külföldi turnéját, valamint a legtöbb hazai fesztiválon is megfordul. A céljuk, hogy gondolatban olyan áhított helyekre kalauzolják hallgatóikat, ahova titkon önmaguk kívánnak eljutni.