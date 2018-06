Tesók és barátnők egyben, sőt, tanúk is lesznek

Kiss Ramóna és húga ha csak tehetik, sülve-főve együtt vannak, és tanácsokkal is bőven ellátják egymást. Viszont meglepő, hogy ki az, aki jobban a sarkára tud állni.

Lékai Máté, az X-Faktor háziasszonyának vőlegénye Veszprémben él, ott is sportol, így az elmúlt másfél évben a testvérek is többet tudnak találkozni, mint korábban – számol be róla a Vasárnap Reggel legfrissebb száma. Ramóna húga, Debóra ugyanis a szülővárosukban lakik, nem is messze a szerelmesektől.

„Akkor is átmegyek hozzájuk, ha Rami nincs otthon, mert Mátéval is nagyon jóban vagyunk, mintha testvérek lennénk. Amikor rosszul volt, vittem neki kaját, ha fáradt volt, mentem segíteni. Rami a Celeb vagyok, ments ki innen!-nel is távol volt, azt is minden este együtt néztük” – mesélte a lapnak a sztár tíz évvel fiatalabb húga. Mint a testvérek elmondták: ha Ramónát Budapestre szólítja a munkája, naponta minimum egyszer, de inkább kétszer beszélgetnek egymással. Előfordul, hogy össze is kapnak egymással. „Mindennap vitázunk, de csak apróságokon szoktunk összeveszni. Hasonló a mentalitásunk, hasonló értékeket képviselünk” – árulta el Rami, hozzátéve, hogy ő viccesebb, míg Debi komolyabb, vehemensebb természet. „Nem fogalmaz szofisztikáltan, ha van valami gond. Ha nekem beszólnak, ő fordul vissza. Nagy védelmezőm. Amikor elbizonytalanodom, előszeretettel hallgatom meg a véleményét. Ő szokott nekem jó tanácsokat adni. Az tény, hogy nyugodtabban beszél nálam, míg én belehergelem magam. Aggódósabb vagyok, ez nem titok. Talán ez az oka, hogy néha le is csapja nekem a telefont” – magyarázta nevetve. A gesztusaik, a beszédstílusuk, a nevetésük vagy az, amilyen arcot vágnak, nagyon hasonló. Egyben azonban nagyon különböznek: Debinek esze ágában sincs a médiában elhelyezkedni. „Büszke vagyok Rami teljesítményére, a sikereire, arra, amit elért, de egyelőre nem vonz ez a pálya, főleg olyan dózisban, amilyenben ő csinálja” – szögezte le Debóra. „Az tetszik, ahogy a közösségi oldalain jelen van, ebben szeretném a saját profilomon is követni őt, de egyébként nem vonz a média világa.” Az természetes, hogy egy magánéleti válság esetén azonnal egymást hívják, hiszen tökéletesen megbíznak a másikban – a legjobb barátnőikkel konferenciabeszélgetés során szokták kibeszélni a dolgokat. A kicsit anyáskodó Ramóna sem telepszik már rá a testvérére. „Ő anyatigris, de amikor elköltöztem otthonról 18 éves koromban, leszállt rólam. Azóta inkább barátnők vagyunk” – gondolkodott el a húg, akire komoly feladat várhat a közeljövőben. Amennyiben megvalósul Rami nagy álma, és kimondja a boldogító igent a vőlegényének, fontos szerep hárulhat Debire. „Még nem beszéltük meg, de mivel nem leszünk egymás gyermekének keresztanyjai, hiszen már keresztszülők vagyunk, adott a választás: mi leszünk egymás esküvői tanúi. Az enyém egész biztosan ő lesz” – jelentette ki Debóra, aki már a lánybúcsú szervezésére is készül. Erről azonban az ünnepeltnek egyelőre semmit nem szeretne mondani – szögezte le sejtelmesen. Borítóképünkön Kiss Debóra és Kiss Ramóna látható. Forrás: HOT / Vasárnap Reggel