Újabb húsz fellépőt jelentett be a SZIN

Újabb húsz névvel bővült a legnagyobb nyárzáró bulifolyam, a Tisza-parti SZIN, azaz a Szegedi Ifjúsági Napok, a legrégibb hagyományokkal bíró hazai fesztivál fellépőinek sora. A pop-rock ismert hazai előadói mellett ott lesznek a már korábban bejelentett nemzetközi sztárok: Jason Derulo, John Newman, Rudimental Dj és a Russkaja is.

Idén a nyár végén lesz a fesztiválnyár, annak is a hagyományosan évadzáró bulija, a Szegedi Ifjúsági Napok, augusztus 26. és 29. között. A fesztivál korábban már bejelentett számos hazai és nemzetközi nevet, hozzájuk csatlakozott most húsz fellépő. Név szerint a Punnany Massif, az Irie Maffia, az Intim Torna Illegál, a Vad Fruttik, a Bëlga, a Paddy And The Rats, a Krúbi, a Fish!, a Bohemian Betyars, a Szabó Balázs Bandája, a Kiscsillag, a Péterfy Bori & Love Band, a The Qualitons, a Cloud9+, az Esti Kornél, a New Level Empire, a Csaknekedkislány, a PASO, a Supernem és a Pál Utcai Fiúk.

A “legzsebbarátabb” hazai bulira június 30-ig – a készlet erejéig – diákbérletet is lehet venni, mindössze 21.900 forintért. Az 1000 darab kiadható diákbérletből, már csak kb. 200 vár gazdára, érdemes tehát sietni. De aki lekésik, sebaj, mert a helyszíni bérlethez képest június 30-ig még majd 10.000 forintért olcsóbban, 25.900 forintért lehet bérletet váltani.

Borítókép: Felcser Máté és a Punnany Massif is ott lesz SZIN-en