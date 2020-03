A Tóth-lányok is Presser Gábor dalával köszönték meg a járványhelyzetben is dolgozók munkáját

A tapolcai születésű Tóth Vera és Tóth Gabi is részt vett azon az online megmozduláson, amiben Presser Gábor Neked írom a dalt című szerzeményét énekli 42 előadóművész.

Énekük mindazokért szól, akik lehetővé teszik, hogy az életünk a koronavírus sújtotta időkben is hasonlítson a korábbihoz.

Öröm volt ennek a csodálatos kezdeményezésnek a részese lenni – írta Tóth Gabi közösségi oldalán.

Tóth Vera kifejtette, ezt a dalt azoknak az embereknek énekelték el, akik ebben a nehéz időszakban is helyt állnak, és dolgoznak mindannyiunkért. – Azoknak, akik embert gyógyítanak, gyereket tanítanak, akik a boltban dolgoznak, akik védőfelszerelést és fertőtlenítőt gyártanak, a pilótáknak, a légiutaskísérőknek és a kamionosoknak, akik ezt elhozzák nekünk, a rendőrnek, a mentősnek, a határőrnek, a biztonsági őrnek, a portásnak, a tesómnak, anyunak, apunak, nagyinak, papinak, a családnak, akiktől távol vagyunk, azoknak, akik elvesztették a munkájukat, akik csődbe mentek, akik úgy is dolgoznak, ha nem kapnak érte pénzt és elismerést, a zenésztársaimnak, a művészeknek, a vendéglátósoknak, a kereskedőknek, a buszsofőrnek, a futárnak, a külföldön ragadt szerelmednek, a gyermekeinknek, azoknak, akik kezdenek megkattanni otthon, a szingliknek, az özvegyeknek, a kapcsolati erőszak áldozatának, akinek most otthon kell maradnia azzal, aki mindig bántja, az irodában dolgozóknak, a pékeknek, a termelőknek, a haldoklónak, a betegeknek, az öregeknek, a kisbabáknak, a fizikai munkát végzőknek, a szociális otthonban dolgozónak, a hontalanoknak és azoknak, akiknek az ereje már véges, de talán ebből a dalból merítkezhetnek – írta meg Tóth Vera, énekesnő.

Az énekesek sorában egyébként két Hangvilla-díjas, Csemer Boglárka Boggie és Tompos Kátya is megjelent egy-egy sor erejéig.

A közös dalban Karácsony James, Pátkai Rozina, Kontor Tamás, Sztevanovity Zorán, Varga Livius, Heincz Gábor Biga, Dorozsmai Blanka, Dér Heni, Péter Szabó Szilvia, Dallos Bogi, Puskás Peti, Nagy Sándor, Csemer Boglárka Boggie, Veréb Tamás, Nági, Sipos Péter, Sipos Tamás, Fehérvári Gábor Alfréd Freddie, Tompos Kátya, Veres Mónika Nika, Bereczki Zoltán, Kökény Attila, Horváth Boldi, Pál Dénes, Molnár Tamás, Ember Márk, Lola, Cserpes Laura, Peter Sramek, Gömöri András Máté, Oláh Gergő, Csobot Adél, Völgyesi Gabi, Kocsis Tibor, Wolf Kati, Tóth Gabi, Tóth Vera, Balanyi Szilárd, Polyák Lilla, Pély Barna, Nagy Betti, Horváth Charlie és Presser Gábor vettek részt.