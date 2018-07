Görögországban romantikázik szerelmével Tóth Gabi

A tapolcai származású énekesnő is a mediterrániumot választotta nyaraláskor.

Természetesen erről követőit is informálta, igaz először nem árulta el mi lesz az úticél. Csak annyit tudhattunk, hogy a budapesti terminálban párjával, Krausz Gáborral fáradtan várják a gép érkezését.

Nagyon álmos a Séf✈️😒😂❤️✈️ A post shared by tothgabi (@tothgabi) on Jul 15, 2018 at 8:15pm PDT

Nem kellett sokat várni a megfejtésre, a következő képet már a szállodából posztolta.

#olyanhelyes😍 #imádom #hurrányaralunk #szerelem♥️☀️🙏🏻 A post shared by tothgabi (@tothgabi) on Jul 17, 2018 at 5:39am PDT

Ha az ember igazán pihen a sminkelést is hanyagolja. Gabi is így tette, szerencsére a közösségi oldalon meg is mutatta természetes szépségét. Meg kell állapítanunk, hogy az énekesnő smink nélkül is gyönyörű, ráadásul ez a rózsaszín, virágmintás ruha nagyon jól kiemeli vagány hajszínét is!

Görögországban elkerülhetetlenül romantikus helyzetbe kerül az ember. Talán minden lány arra vágyik, hogy kettesben belelovagolhasson naplementébe. Gabiéknak ez is teljesült:

Reméljük a sztárpár nyaralása továbbra is jól alakul és persze velünk, rajongókkal is minél többet megosztanak.