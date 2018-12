Szurma András, a stardesigner aki másodállású diák

Egy közkedvelt kávézóban beszélgettem a fiatalemberrel, akiről én úgy gondoltam megjelenése és határozott viselkedése alapján, hogy már egy befutott híresség.

Kiderült, hogy még bizony a tanulmányainak közép időszakában tart és az érettségi is még jóval előtte áll. De már egy sikeres karrier küszöbén sztármódra éli életét, megrendeléseket vállal és közben tervez, formáz…

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A nem mindennapi találkozás során kiderült, hogy még gimnazista, szeret alkotni, rajzolni, új ötleteket kivitelezni, tervezni… Kisgyermek kora óta művészi pályára készült, gyermekkorát a nem mindennapi érdeklődése mellett festés, rajzolás töltötte ki, a korát meghazudtoló grafikákat készített. Több festménye is volt már kiállításon, a közeli településeken, vegyes, úgynevezett tanár-diák tárlaton is. Az ihlet innen indult el, iskolás kori első helyezett alkotásai hozták meg számára az igazi sikereket. Annak idején az alkotó kisdiák képei egy pályázat keretein belül még Japánba is eljutottak.

Nyár elején egy váratlan fordulópont viszont előrevetítette az életét a harmadikos gimnazistának: valahogy mégsem a korábbi sikereiben látta a jövőjét, inkább gondolt egyet és a kor technikai vívmányait is felhasználva a jövőbe vetítve elképzeléseit, számítógépes tervezésbe kezdett. Először kisebb cégeknek dolgozott, étlapok, borlapok, weblapok gyártásán át. Több céget keresett fel, és referenciát szerzett magának. Pár hét múlva ismét nagyot lendült az élete. Hirtelen egy lehetőség pottyant az ölébe: sztárokkal kezdett el dolgozni, miután egy barátjával tett fogadalma után Majoros Péternek is felajánlotta, hogy megcsinálja számára az egyedi logóját. -A kezdő lökést az adta számomra, hogy Majka véletlenül megnézte üzenetemet, jó időben voltam jó helyen és pár perc múlva már Majkával dolgozhattam – ő volt az első sztár akivel együtt működhettem. – nyilatkozta a fiatal stardesigner.

Ez egy nagy lépcsőfok volt ahhoz, hogy a többi sztárt is el tudja érni. S ekkor jöttek a többiek, Kollányi Zsuzsi, Gáspár Győző (Győzike), Baukó Éva, Dér Heni, Vastag Tamás és sokan mások. S hogy miért ezt a műfajt választotta? Mert a cégekben már nem látott elég kihívást. Neki igazán olyan ember kellett, aki még nem tudta pontosan, hogy mit szeretne, de mégis valami jót szeretne, s ami neki is örömet szerez, a célközönségének megfelel és sok embert ér el vele.

Jelenleg folyamatosan sztárok veszik körül, és folyamatosan újak is kapcsolódnak a tevékenység látókörébe. Ugyancsak ritkán, de néha felajánlásokat is tesz, befutóban levő, illetve tehetségkutatókban szereplő fiatal tehetségeknek, akik potenciális hírességjelöltek mert ebben is látja életének majd későbbi sikereit is. Legutóbb egy népszerű élő showba énekesének, Szekér Gergőnek tett felajánlást, neki készítette el logóját és arculatát. Nemcsak számítógéppel, hanem ugyancsak ritkán, de kézzel is alkot, viszont hangsúlyozza, hogy a divatszakma is a közelében van. A semmiből jutott el néhány hónap alatt a sztárokig. A hírességeknek is nagyon praktikus, mert fiatal, a sztárok célközönségéhez tartozik, és kiemeli, hogy sokszor elhangzik, hogy nem a kor a lényeg, hanem az, hogy eltalálják az igényt. Folyamatosan alakuló, és átalakuló célközönsége van, akikkel hosszabb együttműködésre számíthat.

A jövőt a divat szakmában, és hírességekkel való együttműködésben képzeli el, a továbbtanulásban is ebben az irányban gondolkodik. Tudja, és érzi, hogy a jövője ma már az internetben és a divatban, illetve a külső megjelenésben rejlik. Vallja, hogy mindezek a modern technikák mellett az emberi agyra és egy különleges tehetségre is feltétlenül szükség van. A stardesigner Amerikában már helyett kapott viszont Magyarországon jelenleg kialakulóban levő műfaj. De mit is jelent az, hogy stardesigner és mit jelent az ,hogy stylist? A stardesigner egy sztárrá emelt designert aki döntő többségében hírességekkel dolgozik, a stylist kifejezés pedig öltözködési és stílustanácsadót jelent. De hogy mitől lesz valaki híres, mitől lesz valaki sztár egyáltalán hogyan lehet, hogy egy ilyen fiatal tehetség ekkora eredményeket érjen el ilyen rövid időn belül? Úgy gondolja, emberi kapcsolatok és tehetség itt a kulcsszó, terveit csak is ezeken keresztül tudja elérni. Eljut olyanokhoz, akikhez egy átlagember számára lehetetlen lenne. Van egy különleges képessége, ami úgy érzi, másoknak nem adatik meg, hogy ezt az utat járja.

Elbeszélget a sztárokkal, hogy megismerje a stílusukat. – Viszont nemcsak a sztárvilágnak, hanem néha kisebb vállalkozásoknak is dolgozom, de ezek nem adnak nekem kihívást. A designt, illetve a divatot nem tanultam, ez bennem van. -hangsúlyozza. A külső megjelenéssel foglalkozik, elkötelezettként alkot, tervez. Munkával tekint erre a tevékenységére, komolyan, bár még diák, de már egyáltalán nem játék számára ez a kihívás

-A stardesigner és a stylist kifejezés még nem igazán van az emberek tudatában, a szókészletükben, s ezen dolgozom, hogy pár év múlva köznapi szóként használják és ismerjék meg az emberek általam is képviselt területet. Az elmúlt négy hónapban építette fel ezt a világot, pár hónap leforgása alatt hihetetlenül sok sikerélmény érte. Életkora szerint diák, de a munkaképesség és élettervezés szempontjából már komoly, érett felnőtt. Ráteríti a sztárokra a design csomagot. A jövőben előreláthatólag már megvannak azok, akikkel dolgozhat. Sajátos, rendkivüli, gondolkodásmódjával pedig elér bármit, amit szeretne.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS