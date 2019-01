Télen is sportol Németh Lajos, meteorológus

Németh Lajos meteorológus cáfolja, ahogy a hírekkel ellentétben a Balaton mielőbbi befagyását jósolta volna. Állítja, hogy nem lehet egy hétnél távolabbi időre előre megmondani, hogy milyen hideg várható, mert a természet sokkal kiszámíthatatlanabb annál.

– A meteorológus ma nem láthat egy hétnél távolabbra, az idei télre pedig a változékonyság a jellemző. Eddig hidegebb ugyan, mint a tavalyi, de ahhoz, hogy annyira befagyjon a Balaton, hogy korcsolyázhassunk rajta, tartós, nagy hidegre van szükség. Ez a hőmérséklet nem elég alacsony a méheket megtámadó atkák és a nyáron elszaporodó poloskák elpusztulásához sem. Szeretném, ha a gyümölcsfákat is megtámadó kórokozók pusztulása érdekében legalább egy héten át mínusz tíz fok lenne és nappal sem több nullánál. A mostani hőmérsékletet sajnos vígan átvészelik. De optimista vagyok, hiszen 1929. februárjában, amikor az évszázad leghidegebb azon hónapja volt, tíz napon át mínusz 20 fok alatt volt a hőmérséklet hazánk több pontján. Most is lehet ilyen, idő, de erre még nincsenek jelek a légkörben. Az szintén reménykedésre ad okot, hogy tavaly február végén sokfelé mértek mínusz 18 fokot. Akkor a Velencei-tavon léket vágtam egy fejszével, hat centiméter vastag volt.

Biztonsággal nem lehetett korcsolyázni, de nem sokon múlt – mondta Németh Lajos. Hozzátette, hogy nagyon szereret síelni, korcsolyázni. Hóból ugyan nincs hiány az idei télen, nem mostoha az időjárás a téli sportok kedvelőnek, és a műjéggel pótolható valamennyire az igazi, de a tükör simára befagyott Balatonnak, Velencei-tónak nincs párja a korcsolyázók számára. Ő maga a kerékpárt sem teszi félre a hideg évszakban, és a kerékpározással kapcsolatos rendezvények aktív résztvevője, szervezője is. Emiatt utazik hamarosan Balatonberénybe, hogy az idei eseményeket megvitassa a szakemberekkel. A badacsonytördemici hagyományos kocsonyafőző versenyen viszont nem lehet jelen, mert méhészeti előadásra készül.

– A méhészek nagyon jó fejek, a méz pedig egészséges. A méhek életét befolyásolja az időjárás, ha nincs kemény tél, az atkák legyengítik a méheket, ezért a méhészeket érdekli az éghajlat változás. Azzal kapcsolatos előadásokat tartok számukra. Örülök, hogy ma már kampányolnak a mézfogyasztás mellett, iskolai előadások is népszerűsítik a mézet. Magam szintén fogyasztom, amikor érzem, hogy kapar a torkom egy kicsit. Drága feleségem, Ági folyamatosan az asztalon tartja a termelői akácmézet, hársmézet. Az egészségemre még sok vitaminnal vigyázok, magam facsarok citromot a vízbe, limonádénak.

Egy jó meleg tea pedig akkor a leghatásosabb, ha a kerékpároszásból hazaérek. Négy évszakos kerékpározó vagyok, egészséges a tiszta levegőn ilyenkor is a mozgás, csak fel kell öltözni. A Margit-szigethez közel lakom, látom, hogy sokan pedig a futásnak hódolnak télen a szigeten. Ilyenkor magam sem teszem le a biciklit, ha szárazak az utak, tekerek a városban egy-egy órát, azonban ügyelek rá, hogy ne álljak meg hazáig, mert kimelegedve nagy a megfázás esélye. Otthon lezuhanyozom, száraz ruhát veszek és iszom egy bögre jó meleg teát – vallja a népszerű meteorológus, akinek a Balatonnál levő nyaralójában ugyancsak van egy kerékpárja. Elárulta, hogy nyáron örömmel nézelődik kerekezés közben, csodálja a tájat és azt se bánja, ha egy jó fröccsöt megihat közben. A vörösberényi háztól szívesen kerekezik, tesz csillagtúrákat minden irányba, akár az unokákkal.

– Igyekszem tartani velük a tempót, mert ők nem veszik figyelembe az idő múlását, azt hiszik, hogy 69 évesen még mindig olyan fitt vagyok, mint öt évvel ezelőtt. Szeretem, hogy felnéznek rám, hogy nézne ki, ha azt mondanák, hogy a nagypapi már ezt se tudja. A hosszú életem egyik titka a mozgás, nem pedig a gyógyszerek. Persze, relatív hosszú, mert idősödőnek érzem ugyan magam, de nem öregnek – mondta a tőle megszokott vidámsággal Németh Lajos.