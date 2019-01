Új jövevénnyel bővült harmonikás Márió családja

A tapolcai születésű harmonikás Márió és családja napjait egy féléves kölyökkutya aranyozza be pár hónapja.

A Bonifác névre hallgató erdélyi kopó igazán virgonc eb, aki nagyon jól érzi magát új otthonában.

A kedves nevet a hangzása miatt választotta a család, ám úgy tűnik nem véletlenül. Márió felesége, Ancsa zeneterapeutaként sokat foglalkozik gyerekekkel. Tervezi, hogy később a terápiás foglalkozásokra is magával viszi az új kedvencet, ki úgy tűnik nevében hordozza a sorsát. Bonifác jelentése ugyanis jótevő. A remények szerint a terápiás foglalkozások alkalmával segítőként vesz majd részt a kutyus. Jelenlétével hozzájárulhat a gyerekek gyógyításában és készségeik fejlesztésében elért pozitív változásokhoz. A zenész családjában a házőrző feladatát egyelőre még Molli – a harmonikás idősebb bullmasztiff kutyája – látja el.

Márió elmondta, sokat utaznak, ezért úgy döntöttek, mivel a nagytestű házőrzőt nem tudják mindenhová magukkal vinni, hogy keresnek neki társaságot. Az eb az első hetekben úgy tűnt nem igazán szimpatizál az új „lakótárssal”, bizonyára félt a trónfosztástól. A kialakult helyzet, a sok harc, verekedés a két kutya között nem vetítette előre, hogy lehetséges közöttük a barátság. Ám mégis szerencsésen alakult a helyzet. Lassan elcsendesedtek az indulatok és megszokták egymás társaságát.

Molli nagyon hamar megtanította a kicsit ugatni. – Hivatalosan Bonifác a kislányom, Eszter kutyája és ezt a kutya is érzi. Oda van érte. Neki ugyan még nem fogad szót, de amikor meglátja, azonnal ráugrik és még a sapkát is leszedi a fejéről. Mindez természetes, hiszen egy éves koráig még nagyon kajla az erdélyi kopó. Pozitívum, hogy okos, tanítható fajta, hasonló természet, mint a vizsla, ezért már az elejétől kell tanítani neki, hogy mit szabad és mit nem. Egyelőre sajnos még tart a felfedező korszak. A cipőtartó szekrényünket már szétszedte és a pénztárcámat is megdézsmálta – jegyezte meg Márió. Egy biztos, Bonifác új családja körében nagyon boldog.