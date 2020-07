Könyvet ír a Walking Dead sztárja

Norman Reedus elárulta, hogy egy könyvön dolgozik – de nem önéletrajzin, mert annak sokan nem örülnének.

A The Walking Dead Darylje, Norman Reedus a sorozatbeli kollégája, Jeffrey Dean Morgan műsorában, a Friday Night In with The Morgans-ben beszélt arról, hogy épp könyvet ír – írja az Origo.

Régóta gondolkodom egy önéletrajzon, de nem akarom belekeverni a barátaimat. Ha magamról írnék egy könyvet, utána sok ember kopogtatna az ajtómon, hogy jól elverjen

– mondta, mire a mellette ülő barátnője, Diane Kruger kapásból rávágta, hogy ő is köztük lenne.

Reedus így is merített a saját életéből a könyvhöz, de alapvetően egy fiktív történetet ír, pontosabban négy sztorin dolgozik, amelyek valamilyen módon összeérnek egy, az Egyesült Államokat átszelő utazás során.

Annyi még kiderült a műsorból, hogy a könyvet nem egyedül írja, de a társszerzőt egyelőre nem nevezte meg. A teljes beszélgetést itt tudja megnézni: