10 dolog, amit nem tudott a 75 éves Mick Jaggerről

Július 26-án ünnepelte 75. születésnapját a rocktörténelem ikonikus figurája, minden idők egyik legkarizmatikusabb frontembere, az elnyűhetetlen Mick Jagger. A Rolling Stones énekesén egyszerűen nem fog az idő, pár napja fejeződött be No Filter címre keresztelt turnéjuk, amelynek minden állomásán három órás show-val nyűgözték le a közönséget a fáradhatatlan rockpapák. A Nullahategy összeszedett néhány érdekességet Sir Mickről, amiről keveset vagy egyáltalán nem is hallottak a rajongók.

1. A legtöbb Stones-dalt Mick Jagger és Keith Richards jegyzi, de nem volt ez mindig így. A banda első Top 20-ba került dalát, az I Wanna Be Your Man-t a Beatles két tagja, John Lennon és Paul McCartney írta nekik.

2. Eredetileg nem Jagger volt a frontember. Hanem Brian Jones. Ő alapította 1962-ben a zenekart, és kezdetben Mick Jaggernél és Keith Richardsnál is emblematikusabb és népszerűbb tagja volt a Stonesnak. Olyan remekművek kerültek ki a kezei közül, mint az As Tears Go By, a Lady Jane, a Paint It Black vagy a Ruby Tuesday. 1969 júniusában otthagyta a bandát, egy hónappal később pedig holtan találták villája úszómedencéjében. Szervezetében kábítószer és alkohol maradványai voltak, halálát balesetnek nyilvánították. Azóta sokféle összeesküvés-elmélet született a 27 éves zenész tragédiájáról, felmerült az öngyilkosságról és gyilkosság lehetősége is.

3. A Hells Angels meg akarta ölni Jaggert. A Stones 1969 San Francisco közelében, az altamonti versenypálya melletti pusztaságon rendezett egy óriási koncertet, amelynek felügyeletére a Hells Angelst bérelték fel, állítólag 500 dollár és ingyen sör fejében. A tömeg többször is összetűzött a Pokol Angyalaival, és az egyik csetepaté után egy néző, a 18 éves, fekete bőrű Meredith Hunter fegyverrel a kezében indult a színpad felé. Nem jutott messzire: a motoros banda egyik tagja hátba szúrta, a többiek pedig összerúgdosták. Hunter a helyszínen meghalt. A Rolling Stones énekese később megtagadta a további együttműködést a motorosokkal.

Az FBI egy volt ügynöke szerint a Hells Angels ezt annyira zokon vette, hogy elhatározták Jagger megölését. A merényletet az énekesnek a New York-i Long Islanden lévő üdülőjében tervezték végrehajtani. Hogy kikerüljék a főbejárat biztonsági érzékelőit, csónakon, a tenger felől közelítettek, és a kerten át akartak behatolni a házba. Az időjárás azonban közbeszólt: a csónakot viharos szél borította fel, és bár a merénylőjelöltek életben maradtak, tervüket feladták.

4. Keith Richards nem hitt a Satisfaction-ben. A Stones gitárosa nem is akarta megjelentetni a mára legendássá lett dalt. Mick látott benne fantáziát, de ő sem gondolta volna, hogy ez lesz a Stones első nagy slágere. „Ez volt az egyetlen nézeteltérésünk“, mondta a témával kapcsolatban Jagger 1968-ban a Rolling Stone magazinnak. A dallal kapcsolatban egyszer úgy fogalmazott a Stones-frontember: „Inkább meghalok, minthogy 45 évesen is ezt énekeljem.“ Ekkor volt 32. Most 75, de pár hete Prágában is elhangzott a Satisfaction.

5. Akár egy minnesotai hotelszoba. 1967-ben a Rolling Stones karrierje úgy tűnt véget ért, amikor Mick Jaggert és Keith Richards-t kábítószer fogyasztáson kapták és börtönre ítélték. Jagger akkori barátnője, Marianne Faitfull azt írta memoárjában, hogy mikor meglátogatta a börtönben, Jagger „artikulálatlanul bőgött“, az énekes viszont úgy fogalmazott, a cellája nem volt rosszabb egy minnesotai hotelszobánál.

6. „A legjelentéktelenebb film, amit valaha láttam,“, írta a Times kritikusa, miután megnézte 1970-ben a Performance című filmet Mick Jagger és Anita Pallenberg szereplésével. A film azóta klasszikussá vált.

7. Amikor Charlie Watts behúzott egyet Jaggernek. Keith Richards 2010-es visszaemlékezésében eleveníti fel a sztorit, amikor 1984-ben Amszterdamban a Stones legcsendesebb, botrányoktól mentes tagja, Charlie Watts dobos behúzott egyet Mick Jaggernek. Hajnal ötkör Jagger felhívta hotelszobájában Wattsot és beleüvöltötte a telefonba, hogy „Hol van a dobosom?“ Pár perccel később Watts megjelent Jagger szobájánál, „ne hívj többet a dobosodnak“, mondta, majd fejbevágta egy lazaccal megpakolt tányérral.

8. Karis, az első Jagger-gyerek. Marsha Hunt énekesnő, a Brown Sugar című Stones-sláger ihletője adott életet Mick Jagger első gyermekének, Karisnek 1970-ben. Habár Jagger akkor még nem tudta, hogy a gyerek az övé, később nagyon jó lett a kapcsolata lányával. Sir Mick elment lánya diplomaosztójára a Yale-re, részt vett az esküvőjén, és jelen volt 2004-ben unokája születésekor is.

9. 20 kilométernyi ugrabugra a színpadon. Azt mondják, Jagger egy-egy kb. háromórás show alkalmával 20 kilométernyi tornamutatványt prezentál a színpadon. Ehhez a kondihoz pedig a híres tréner, Torje Eike van segítségére, aki naponta 12 kilométeres futás írt elő az énekesnek. Emellett bevette az edzéstervbe az úszást, biciklizést, a kickbox-ot és az edzőtermek látogatását is. Ezt a programot főleg a turnék ideje alatt követi a sztár. Emellett, hogy fenntartsa a testi és lelki harmóniát, balett, jóga és pilates órákat is vesz. Ilyenkor Jagger visszafogja magát az ivást terén, és szigorú diétát is követ, ami teljes kiőrlésű kenyérből, burgonyából, rizsből, babból, csirkéből és halból áll.

10. Sir Mick. Az egykori lázadó 2003-ban megkapta a lovagi rangot, azóta neki is kijár a Sir Mick megszólítás. A kitüntetés nagy vihart kavart, mert Jaggert elitellenes nézetei és zavaros magánélete miatt II. Erzsébet királynő nem tartotta a megtiszteltetésre méltónak, s amikor mégis beadta a derekát, a kitüntetés átadását fiára, Károly walesi hercegre bízta. A másik oldalról pedig Richards kritizálta barátját, amiért elfogadta a lovagi címet.

