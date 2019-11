A Bohém Rapszódia után jöhet a Bee Gees-film?

A hírek szerint Graham King producer máris kedvet kapott az újabb alkotáshoz.

King állítólag már meg is állapodott a Paramount stúdióval, hogy filmet készítenek Barry, Robin és Maurice Gibb, azaz a brit diszkólegenda Bee Gees sztorijából – írja a Deadline értesüléseire hivatkozva az Origo.

A portál szerint az új filmnek egyelőre nincs szereposztása, de a producer már a felhasználható számokat válogatja, s valószínűleg felcsendülnek olyan kihagyhatatlan slágerek, mint a Massachusetts, az I’ve Gotta Get a Message to You, a Tragedy és persze a Szombat esti láz számára komponált How Deep Is Your Love, a Stayin’ Alive vagy a Night Fever .