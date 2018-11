Amerika kapitány még nem búcsúzik el

Chris Evans nemrég ugyan érzelmes posztban köszönt el a közönségtől, ám kiderült: a kapitány pajzsa egyelőre még nem kerül szögre.

„Megtiszteltetés volt ezt a szerepet játszani az elmúlt nyolc évben” – írta Evans búcsúzóul. Joseph Russo, aki az utolsó két Bosszúállók-filmet írta és rendezte testvérével, Anthony Russóval, és két korábbi filmben is rendezte az Amerika kapitányt játszó Evanst, azonban most egy interjúban arról beszélt, hogy

tartogatnak még egy meglepetést a rajongók számára.

Mint mondta, ők azért nem érzékenyültek el annyira, mint Evans, mert tudják, hogy nem végeztek. Konkrétan nem fejtette ki, hogy milyen módon, de hangsúlyozta, hogy a közönség hamarosan megtudja, hogy hogyan jelenik meg Amerika kapitány ismét a filmvásznon.

A Marvel-rajongókat ugyancsak meghökkentette, mikor a Bosszúállók 3-ban számos kedvelt szereplő a szemük láttára foszlott semmivé. „Végeztünk a Marvel-univerzum felével, úgyhogy tényleg meg akartuk lepni a közönséget egy igazán izgalmas történettel” – mondta Russo a negyedik epizóddal kapcsolatban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A rendező azt is elárulta, hogy a Bosszúállók 4., amelynek utómunkái éppen most folynak, a sorozat eddigi a leghosszabb epizódja, egyelőre három órás, de a vágás még nem fejeződött be. „Nagyon összetett történet, nagyon sok szereplővel, és igazán sok eseménnyel” – ígérte Russo.

A Bosszúállók: Végtelen háború idei bemutatása után a negyedik rész jövő májusban kerül a mozikba. Russo elmondta, hogy sorozat egyelőre szünetet tart, az ötödik rész forgatására később kerülhet majd sor. A Disney előbb rendezni akarja vásárlását a 20th Century Foxtól, amely a Marvel képregényuniverzum olyan hőseinek jogaival rendelkezik, mint az X-Men vagy a Deadpool.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS