C. Ronaldo fia ugyanolyan őstehetség, mint az apja (videó)

Az idei vébére készülve a portugálok Lisszabonban 3-0-ra győztek Algéria ellen. Az Origo beszámolója szerint Cristiano Ronaldo 74 percet töltött a pályán, és egy gólpasszt is adott. A legnagyobb közönségsikert most a fia aratta, aki a meccs után még rúgta a bőrt egy kicsit az apjával.

Cristiano Ronaldo’s son showing that the apple doesn’t fall far from the tree.

📽 – @selecaoportugal pic.twitter.com/qYbDgcTIeG

— Football Planet (@FoootballPlanet) June 7, 2018