Christina Aguilera kislányával jelent meg a színpadon

Egy igazán megható anya-lánya pillanatnak lehettek szemtanúi a rajongók.

Christina Aguilera koncertjén egy igen különleges sztárvendég lelkesítette fel a közönséget, mégpedig kislánya, Summer Rain – írta cikkében a Just Jared alapján a Híradó.

Az ötéves gyerkőc a Wembley másodszorra is megtelt arénájában mutatta be rajongóinak szeme fényét, aki kissé megszeppenve, zajvédelmi fülhallgatóban integetett a több tízezres tömegnek. Igazán bájos pillanat volt ez nem csak a jelen lévők, de az anya és lánya párosnak is, Christina meghatva énekelte lányának a “Let There Be Love” című slágerét.

A díva egyébként éppen X Tour elnevezésű koncertsorozatának közepénél tart, mely az első olyan turné az elmúlt 13 évben, mely európai nagyvárosokat is érint.